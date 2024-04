El Govern aprova un suplement de crèdit de 1.850 milions per a despeses "urgents" previstes als pressupostos fallits

El Govern ha aprovat aquest dimarts un suplement de crèdit de 1.850 milions per a despeses "urgents i necessàries" previstes als pressupostos fallits que el Govern d'Aragonès no van poder tirar endavant i que van precipitar la convocatòria d'eleccions del 12-M. Segons ha explicat la portaveu Patrícia Plaja, els diners serviran per "minimitzar les conseqüències negatives" de la manca de comptes.

Entre d'altres mesures, es garanteix un augment de despesa a salut i educació, com la continuació de les places de docents per al curs escolar 2023-2024 o el desplegament del mòdul econòmic per a alumnes amb necessitats educatives especials que es va començar a aplicar el curs passat; el compliment d'acords derivats de convenis i mandats legals com l'augment de sou del 2% per als treballadors públics; les millores de condicions dels sanitaris; i l'increment de places de mossos, bombers i funcionaris de presons.

Segon suplement de crèdit

Fa unes setmanes, el Govern ja va aprovar un suplement de crèdit de 450 milions per fer front a mesures urgents en matèria de sequera. Per tant, s'arribarà a un increment de despesa de 2.000 milions durant la vigència de la pròrroga, compensant "en gran part" l'increment de despesa previst als comptes, que era de 3.200 milions.

L'increment de crèdit pressupostari de 1.850 milions s'ha d'aprovar en un decret llei a la diputació permanent del Parlament. En aquest sentit, Plaja ha instat els partits a que hi donin suport i considera "lògic" que a banda del PSC altres formacions puguin donar suport a l'ampliació del crèdit pressupostari. Segons ha dit Plaja, es tracta de compensar les mesures que podien haver quedat sense efecte per culpa de la "irresponsabilitat" dels partits polítics que no van donar suport als comptes.

Plaja ha admès també que el departament d'Economia i Hisenda "està estudiant" si cal fer alguna ampliació de crèdit més, tenint en compte els "requisits legals i jurídics" de la mesura.