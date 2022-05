El Govern espanyol arriba a un acord perquè les baixes per menstruacions doloroses les financi l'Estat

El Govern espanyol ha arribat a un acord perquè les baixes per menstruacions doloroses i incapacitants les financi l'Estat. Fonts de l'Executiu han assegurat a Públic que aquest tipus de baixes seran reconegudes a la llei de l'avortament. El cost serà assumit per la Seguretat Social des del primer dia, no per l'empresa.

A més, asseguren que no s'exigirà un mínim cotitzat com en altres contingències i no hi ha dies estipulats, sinó que es regularà en funció de cada cas concret. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ho ha fet públic també a Twitter, on ha especificat: "Avancem perquè ja no sigui normal anar a la feina amb dolor i per acabar amb l'estigma, la vergonya i el silenci al voltant de la regla. Avancem en drets".