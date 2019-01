Una reunió a la Moncloa, que no era "secreta", però tampoc "pública". Així s'ha explicat el fet que no hi hagués cap compareixença davant els mitjans de comunicació de cap dels participants a la trobada, després de la qual sí que s'ha donat a conèixer una comunicació conjunta, molt concisa, sobre "el desenvolupament del contingut de la declaració" que van fer tots dos governs després de la reunió de Pedralbes del passat dia 20 de desembre, entre el president del Govern Pedro Sánchez i el president de la Generalitat Quim Torra.



Però a banda del que s'ha fet públic de manera formal, segons ha pogut saber Públic de diferents fonts, el vicepresident Pere Aragonès i la consellera Elsa Artadi han demanat explicacions per les detencions que van fer ahir membres del Cos Nacional de Policia (CNP) a les comarques gironines. Han traslladat a la vicepresidenta Carmen Calvo la seva protesta i indignació per aquesta operació policial i aquest ha estat el primer punt de l'ordre del dia, la qual cosa ha fet que la reunió, que ha començat sobre les 10:30, fos més llarga del previst.

La ministra Calvo els ha explicat que aquesta qüestió era competència del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i no del ministeri de l'Interior. Una argumentació que ha resultat inacceptable per part dels interlocutors de la Generalitat.



A banda del malestar creat per l'actuació policial, sobre la qual s'esperen explicacions en seu parlamentària per part de la delegada a Catalunya del Govern central, Teresa Cunillera, les persones participants a la reunió d'aquest dijous, entre les quals no hi era aquest cop la ministra Meritxell Batet, no han concretat res més que el propòsit de celebrar una nova trobada la setmana pròxima i la valoració sobre una possible creació "d'espais de diàleg diferenciats". Així es dedueix del comunicat conjunt que han donat a conèixer, en tres punts:

"1. Hem avançat en el desenvolupament del contingut de la declaració conjunta de Pedralbes del 20/12/18. L'objecte de la reunió era establir els mecanismes per a un diàleg efectiu que vehiculi una proposta política sobre el futur de Catalunya.



2. Es valora la possibilitat d'establir dos espais de diàleg diferenciats: un, entre Governs a partir de la comissió bilateral Estat-Generalitat i, un altre entre partits, encara per concretar.



3. Hi haurà una segona part de la reunió d'avui a Barcelona la setmana pròxima per a la concreció i dates d'aquests acords".

Qui va ordenar les detencions?

La delegada Teresa Cunillera haurà de comparèixer al Parlament de Catalunya per informar sobre qui va donar l'ordre de detenció al CNP dels alcaldes de Verges i Celrà, d'un periodista i de tretze persones més, per investigar suposadament sobre l'acte de protesta que va tenir lloc el passat 1 d'octubre a les vies del tren AVE, a Girona, però aquest dijous, des del departament de Comunicació de la Delegació del Govern, s'assegurava a aquest diari que no disposaven de cap mena d'informació sobre la qüestió i que qui podia informar en qualsevol cas eren només els responsables policials.



El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la seva banda, ha declarat des de Canàries que no tenia res a dir sobre les detencions, perquè es tractava "d'una operació dirigida per un jutge i coordinada per un fiscal", en evident contradicció amb la informació proporcionada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que havia remarcat la inexistència de cap ordre de detenció, tot i assenyalar que el jutjat número 4 de Girona tenia obertes diligències sobre les protestes que van tenir lloc en aquesta ciutat en l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.