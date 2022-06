El Govern espanyol declararà com a zona catastròfica les àrees de Catalunya afectades pels incendis

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que el seu executiu declararà com a Zona Greument Afectada per una Emergència de Protecció Civil, més coneguda com a "zona catastròfica", les àrees afectades pels incendis de les últimes setmanes arreu de l'Estat, incloses les del territori català. Els tècnics del Govern espanyol treballen ara per delimitar quines seran les zones que rebran aquesta consideració –n'hi ha a Catalunya, el País Valencià, Aragó, Navarra, Andalusia i Castellà i Lleó- i definir en els pròxims dies l'àmbit d'aplicació de les ajudes.

Per fer aquesta declaració com a zona catastròfica, el Govern espanyol haurà de valorar els danys personals i materials que han provocat els incendis i les seves afectacions als serveis públics i a les condicions de vida de la població. Posteriorment, aprovarà la declaració a un Consell de Ministres –podria ser el d'aquest dissabte o el del pròxim dilluns- que li permetrà destinar ajudes per reparar les pèrdues de particulars, empreses, indústries, produccions agrícoles i ajuntaments.

Un cop feta la declaració de zona catastròfica, el Govern espanyol també pot establir línies ICO, reduir impostos a l'activitat econòmica o fins i tot establir moratòries a les quotes de la seguretat social. A Catalunya, l'incendi més important de la darrera setmana s'ha viscut a Artesa de Segre (la Noguera), amb 2.700 hectàrees cremades; i també n'hi ha hagut de significatius a la Terra Alta (Corbera d'Ebre), el Solsonès (Castellar de la Ribera) o el Garraf (Olivella).

Compensacions als pagesos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantit que els pagesos afectats per l'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre, seran compensats per les pèrdues per haver llaurat els camps i evitar la propagació del foc. El president ha assegurat que ja s'està treballant per "mesurar les finques afectades" ja que ara cal registrar bé les "incidències" que hi ha hagut. Una vegada estigui tot comptabilitzat, la previsió és compensar via assegurança o ajut directe en forma d'indemnització de la qual se'n faria càrrec el Govern. El president Aragonès ha visitat aquest dimecres el punt de control de l'incendi, al Parc de Bombers d'Artesa.