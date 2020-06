El Govern espanyol i els agents socials acorden allargar els ERTO fins el setembre

A la sisena reunió va la vençuda, i el Govern espanyol i els agents socials han aconseguit finalment un acord per a allargar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins a finals de setembre. Després de consultar-ho amb els seus òrgans de direcció, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME han donat el vistiplau a l'última proposta de l'Executiu en la qual augmentava les exempcions a la Seguretat Social. La proposta també recull el manteniment dels ERTO de força major total per a les empreses que encara no han tornat a l'activitat i la possibilitat que les empreses que es vegin obligades a tancar de nou per culpa d'un rebrot del coronavirus també s'hi puguin acollir.

La patronal era la més reticent a la signatura, però finalment aquest dijous al migdia ha emès un comunicat en el qual anunciaven l'aprovació de l'última proposta d'aquesta pròrroga per unanimitat, considerant que representa "importants avanços respecte a la primera presentada pel Govern". No obstant això, els empresaris plantegen continuar treballant per a veure com afrontar l'últim trimestre de l'any, ja que una de les seves peticions era prorrogar els ERTO fins a aquesta data.

L'acord

L'acord contempla que als ERTO de força major total se'ls apliqui una exempció en les cotitzacions empresarials del 70% al juliol, del 60% a l'agost i del 35% al setembre quan l'empresa tingui menys de 50 treballadors. Per a les empreses amb més de 50 empleats, el percentatge serà del 50%, del 40% i del 25% en els respectius mesos. Aquests índexs són sensiblement millors que els presentats pel Govern espanyol en la seva primera proposta.

El Govern espanyol accepta mantenir una cobertura de fins al 80% en cas de rebrot del virus

A més, el Govern espanyol també ha acceptat que en cas de rebrot del virus es mantingui una cobertura del 80% i del 70% depenent del nombre d'empleats de cada empresa.



Finalment, els ERTO de força major parcial i els de causes objectives, per part seva, mantenen les exoneracions del 60% per als treballadors que tornen a l'activitat i del 35% per aquells que segueixen amb l'ocupació suspesa en el cas de les empreses de fins a 50 empleats.



Aquest acord serà aprovat definitivament aquest divendres en un Consell de Ministres Extraordinari perquè pugui entrar en vigor a principis del proper mes de juliol.