El Govern espanyol intervé la sanitat privada per fer front al coronavirus

El ministre de Sanitat del Govern espanyol, Salvador Illa, ha anunciat que una de les primeres decisions que decretades en l'Estat d'Alarma, declarat oficialment aquest dissabte, és que totes les instal·lacions de sanitat privada de les comunitats autònomes les podran utilitzar els consellers i conselleres de Salut corresponents. D'altra banda, les autoritats sanitàries i les conselleres de Salut podran habilitar espais per a usos sanitaris en locals públics o privats que reuneixin les condicions adequades, sigui en règim de consulta o d'hospital.

Els quatre ministres amb més pes en la gestió directa de la crisi han comparegut aquest diumenge, passades les 20.45 hores, en una roda de premsa telemàtica des del Palau de la Moncloa, per fer balanç de la crisi des que es va decretar l'estat d'alarma, el dissabte. Fernando Grande-Marlaska (Interior); Margarita Robles (Defensa) i José Luis Ábalos (Transport), a més de Illa. Aquesta compareixença no estava en agenda, i va ser anunciada hora i mitja abans de tenir lloc.

Illa ha exigit una pròrroga de la contractació d'infermeres i metges que estiguin en l'últim any de la seva formació (MIR i EIR respectivament). Alguns dels àmbits que més demandaran segons ha citat el ministre, qui ha puntualitzat que s'han fet més de 30.000 proves mèdiques per detectar el coronavirus a l'Estat Espanyol, han estat la medicina geriàtrica, familiar i comunitària o la intensiva i la infermeria geriàtrica, entre d'altres.

Així mateix, queden suspeses les rotacions dels residents que puguin

donar suport a les àrees que siguin necessàries en cada hospital. El ministeri de Sanitat externalitza serveis a persones que no tenen el títol oficial però que hagin passat les proves selectives i estiguin de metges interns residents o en el cas que títol fora de la Unió Europea (UE) però que la seva convalidació encara estigui en tràmit.



I, per garantir el subministrament de béns, l'Executiu dóna un termini de 48 hores perquè totes les persones que tinguin en estoc productes sanitaris -màscares, bates, kits PCR de diagnòstic, dispositius de ventilació mecànica o ulleres protectores- , "tinguin l'obligació de posar-ho en coneixement de Sanitat". El mateix termini tindran "totes les empreses que puguin fabricar-lo".



La ministra de Defensa carrega contra Torra

Margarita Robles ha estat molt dura amb el president de la Generalitat. En resposta a les preguntes telemàtiques dels periodistes, que han insistit que Torra no ha signat el comunitat que han firmat tots els presidents de les comunitats autònomes i Pedro Sánchez, en la qual afirmen estar d'acord amb les mesures de l'Estat d'Alarma, ha fet una "crida a la responsabilitat", i ha afegit que "les normes no entenen de comunitats ni d'ideologia, sinó de la prioritat del dret a la salut de cada un de nosaltres". Poc després ha apujat el to contra el líder de l'Executiu català, l'ha acusat de posar "els interessos polítics" per davant dels drets a la salut" que no concep "no l'importi la salut de la ciutadania catalana". Robles ha criticat que "un responsable públic" pugui "fer un plantejament purament polític". De ser així, "no mereix ser anomenat responsable polític", ha remarcat.



Després de les dures crítiques a Torra, tot i que la resta de ministres han estat prou conciliadors, Robles ha explicat les mesures que es duran a terme en l'àmbit operacional i de sanitat militar. Quan a sanitat militar, Robles ha detallat que s'han posat a disposició diversos hospitals militars, entre ells del de Saragossa i l'hospital Gomez Huya. Així mateix, la ministra ha convocat als metges de reserva perquè actuïn i també ha reclamat farmàcia militar per combatre el coronavirus. Ha assegurat que els cossos de les Forces Armades, els quals estan desplegats en set ciutats de l'Estat espanyol però aniran a totes les ciutats on sigui necessària la seva actuació, ajudaran en el transport, a fer evacuacions aèries però també vigilaran a aquelles persones que no compleixin les indicacions imposades l'Estat d'Alarma.



Els Mossos sota competència estatal i les fronteres, obertes.

Marlaska ha confirmat les mesures que es van anunciar ahir, en les quals tots els cossos i forces de seguretat de les comunitats autònomes, entre elles els Mossos d'Esquadra, queden en mans del Ministeri de l'Interior. Així doncs, ha reiterat que les fronteres continuaran obertes. Ha detallat que hi haurà control de moviments - per assegurar que els ciutadans segueixen les indicacions de semiconfinament-, suport a les autoritats sanitàries i que per això cal una "unitat d'acció indefugible".



Respecte a les persones privades de llibertat, ha explicat que es prohibeixen les visites presencials però s'augmentaran les comunicacions telemàtiques. Respecte a les preguntes sobre Quim Torra, Marlaska ha confiat que totes les comunitats actuaran "amb criteris d'unitat". "Hem de derrotar al virus i estem segurs que tothom seguirà aquests criteris", ha determinat.



Quant al transport, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos, ha anunciat que hi haurà una reducció del 50% de l'oferta en totes les vies de transport públic menys el servei de Rodalies, que està operant per la dotació ordinària. Hi haurà modificacions en funcions de la demanda, segons ha dit. El que estarà assegurat és el transport per aliments i serveis bàsics.



Ha afegit que cada autoritat local o autonòmica podrà modificar les seves necessitats de mobilitat, i que cada decisió local s'haurà de comunicar a la CC.AA, i la comunitat autònoma ho haurà de fer saber a l'autoritat estatal. També ha afegit que els operadors dels mitjans de transports estan obligats a fer una neteja diària dels vehicles. Sobre els sistemes de venta online ha indicat que hauran d'incloure un missatge que adverteixi als compradroes que només poden viatjar en casos excepcionals. També ha explicat que es prendran les mesures necessàries per procurar la separació de dos metres entre passatgers.