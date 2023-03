El Govern mesurarà més contaminants atmosfèrics als voltants de la petroquímica de Tarragona

El departament d'Acció Climàtica ampliarà els tipus de contaminants atmosfèrics, que mesura a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, instal·lada al voltant del complex petroquímic de Tarragona. També disposarà de dos punts de vigilància mòbils.

El departament del Govern de la Generalitat de Catalunya s'ha compromès a posar més punts per monitorar les partícules contaminants, incloent-hi compostos orgànics volàtils que emet la indústria química tarragonina. Tot plegat, en menys d'un any.

La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha dit que es tracta d'un exercici per "restablir la seguretat" i de "transparència i control". A més, Acció Climàtica instal·larà un sistema per mesurar els sorolls que emet la indústria i ho analitzarà amb el Departament de Salut en una prova pilot.

El pressupost previst per les actuacions el primer any estarà al voltant dels 3 milions d'euros corresponents a l'any 2023 i 2024, i tindrà una despesa recurrent d'uns 700.000 euros. D'aquesta manera, es multiplica per 10 la inversió actual.

Un operari al punt de la xarxa que mesura la qualitat de l'aire a Constantí. — Arnau Martínez / ACN

El Govern invertirà així per reforçar la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire tant al polígon nord com al sud del Camp de Tarragona. Tot just ara s'ha iniciat el procés de licitació. No s'ha detallat on s'establiran els punts de mesura ni els compostos exactes que es controlaran.

Dos dels aparells seran mòbils i es podran situar en diversos llocs segons les necessitats. Per exemple, es podrien ubicar al costat d'empreses que en aquell moment estiguin realitzant una parada.

El control es farà a través d'aparells de mesura contínua, el que servirà per extreure tant les mitjanes com els pics de contaminació. Alguns elements que es monitoraran seran els denominats compostos orgànics volàtils, alguns d'ells cancerígens, però molts sense límit legal d'emissió. Tot i això, la secretària d'Acció Climàtica ha remarcat que es tindrà "un seguiment de quines són les evolucions d'aquests compostos".

"La qualitat de l'aire al Camp de Tarragona és objecte d'una atenció especial, i s'hi destina una gran part dels recursos, tenint en compte que s'hi aplega la concentració més gran d'indústria química del sud d'Europa, que aporta el 25% de la producció química de l'Estat i el 50% de la de Catalunya", sosté el departament.

La proposta vol complir la moció que va aprovar el Parlament el passat mes de febrer, relativa a la seguretat al complex petroquímic, pel que fa a la vigilància de les instal·lacions, atesa la singularitat de les activitats del territori, segons un comunicat d'Acció Climàtica.

Mesura dels sorolls

Acció Climàtica també implantarà un sistema per mesurar els sorolls que emet la química durant els processos industrials. La gran quantitat d'empreses instal·lades, que treballen amb diferents processos productius i amb una gran variabilitat temporal a causa d'un funcionament les 24 hores del dia, fa que els mesuraments puntuals resultin insuficients, segons el departament.

És una prova pilot que es fa de la mà del Departament de Salut per saber com aquestes instal·lacions "poden afectar a la salut de l'entorn", ha dit Barnadas.





La secretària d'Acció Climàtica, acompanyada de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya, i altres representant, han presentat totes aquestes novetats de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica aquest divendres a la tarda a Tarragona. Tot i que estaven convocats disset alcaldes del territori a la delegació del Govern, només hi ha assistit el de Perafort i el de Tarragona.