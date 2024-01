El Govern publica tests de conduir en català per reforçar la llengua a les autoescoles

El Servei Català de Trànsit (SCT) i la Secretaria de Política Lingüística reforcen el català en l'àmbit de la formació de les autoescoles, en el marc d'un pla que vol blindar el dret a utilitzar la llengua en la formació i examen del permís de conducció. Entre les mesures, el Govern ha publicat al web de Trànsit els primes tests en línia en català per al permís de conduir B, on els alumnes poden accedir a qüestionaris per preparar l'examen oficial.

De moment hi ha 750 preguntes i pròximament la xifra es doblarà. En total s'elaboraran 75 qüestionaris de 30 preguntes tipus test en format web interactiu, dels quals ja s'han publicat els primers 25. També es faran materials en català per autoescoles, professors de conduir, altres carnets a banda del B, simuladors de vehicles i altres formacions de mobilitat i riscos laborals.

Trànsit promou que tots els aspirants que ho vulguin puguin fer l'examen en català i que els centres de recuperació de punts del carnet també ofereixin la formació en català, cosa que actualment no està garantida. La Secretaria de Política Lingüística també ha obert una línia de subvencions a productes tecnològics per ampliar l'oferta de materials de formació d'autoescola en català.

En concret, el Govern ha impulsat 13 projectes que amplien l'oferta de material formatiu per a la conducció, amb una dotació de 350.000 euros per a 4 editorials i 1 empresa. Per mitjà d'aquesta línia de subvencions també s'ha donat suport a la incorporació del català a quatre interfícies de formació viària, un programari de gestió d'autoescoles i un simulador de conducció.

El reforç del català

El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha recordat que cada any es treuen el carnet B uns 80.000 catalans, on cal sumar el permís de moto, autobús, camió i altres. En alguns llocs hi ha dificultats per poder fer els exàmens teòrics i pràctics en català: per això, en una reunió del 25 de gener Trànsit reclamarà al Govern espanyol que això no passi.

"En el cas dels nostres materials de recuperació de punts que tenen les autoescoles, hem vist que hi ha un 18% de demanda de materials en català, tot i que depèn també de la demarcació", ha explicat el responsable. Així, a Girona està al voltant del 50% i a Lleida del 45%, mentre a Tarragona i a Barcelona hi ha "encara molt terreny per treballar".