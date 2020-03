El Govern tanca escoles, instituts i casals a cinc municipis de l'Anoia pel coronavirus

El Govern ha decidit tancar escoles, instituts, campus universitaris i casals cívics a cinc municipis de l'Anoia: Igualada, Jorba, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. Ha estat després que un brot de coronavirus a la ciutat d'Igualada hagi afectat 20 persones, vuit de les quals són professionals sanitaris, segons ha informat en roda de premsa la Consellera de Salut, Alba Vergés. La mesura afecta un total de 15.412 alumnes i 1.401 docents de 39 centres educatius, segons ha informat l'ACN.



Salut ha localizat 250 contactes de la vintena de positius, entre ells 200 professionals sanitaris. Entre la vintena de casos del brot, segons ha dit el secretari de Salut Pública, Joan Guix, hi ha una víctima mortal i s'investiguen dues defuncions més per si s'hi poden vincular. Guix ha aclarit que tenen "identificat el brot i la cadena" i n'han pogut establir la traçabilitat.



L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha informat que han suspès tots els actes públics i les activitats que es fan en espais municipals o al carrer durant els pròxims quinze dies.



La Generalitat ha augmentat el matí d'aquest dimecres el nivell de prevenció de la fase de contenció a la fase d'alerta per aturar el contagi del coronavirus. El president del Govern, Quim Torra, ha presentat les noves mesures: la suspensió de les activitats, públiques o privades, de més de 1.000 persones, i la celebració d'esdeveniments esportius professionals i no professionals a porta tancada, amb excepció dels menors d'edat, que podran anar acompanyats dels seus tutors.

A més, el Govern també limita les concentracions de menys de 1.000 persones a actes on es cobreixi només un terç de l'aforament de l'espai. És a dir, que dues parts de les sales o els espais on les persones es reuneixin estiguin buides. Aquestes mesures, que fins ara havien impactat en el món de l'esport, també impactaran en tota mena d'espectacles públics, religiosos i en la cultura: sales de concerts, teatres, cines, celebracions veïnals... Les restriccions entren en vigor aquest dijous i estaran en vigor durant 15 dies, un període que podrà ser prorrogat.

El president ha comparegut amb el conseller d'Interior, Miquel buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, després de la reunió del Govern amb el Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per emergències associades a malalties transmissibles emergents d'alt risc. Vergés ha insistit que estan treballant en la contenció del virus i que, en aquests moments, tenen la transmissió "molt controlada": "És moment de fer preventivament passes endavant".



Pel que fa a l'administració pública, durant les pròximes hores s'enviarà una instrucció específica amb més mesures que arribaran a totes les institucions afectades. Vergés ha insistit en la necessitat "d'intensificar la higiene" i ha apel·lat a la corresponsabilitat de la ciutadania per pal·liar el contagi: "Si som capaços de complir les recomanacions, tindrem la capacitat de mantenir aquest control". Les mesures anunciades per la Generalitat ja estan activades a altres zones de l'Estat.

A Catalunya, ja hi ha afectades 180 persones i aquest dimarts Salut ha confirmat la mort d'una quarta persona. Torra ha volgut insistir que el Covid-19 està controlat a Catalunya, ja que es coneixen tots els focus de contagi. Tot i això, la voluntat de la Generalitat és de preparar-se per escenaris més complexos.



A més, Torra ha explicat que ha donat instruccions a l'equip econòmic del Govern per dissenyar un pla econòmic per combatre els efectes econòmics que pugui tenir la crisi pel coronavirus: "Prendrem totes les mesures necessàries i imprescindibles per disposar dels recursos i finançar les polítiques extraordinàries". A més, també es destinarà una partida extraordinària per reforçar el sistema de salut.



El president també ha fet una breu menció a la celebració de la taula de diàleg en mig de la crisi per Covid-19. Assegura que, tal com hauran de fer empreses i administracions, es pot celebrar la reunió per videoconferència. De fet, el president espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà aquest dissabte una reunió telemàtica amb tots els presidents autonòmics per abordar la crisi pel coronavirus.



L'Ajuntament de Barcelona segueix les indicacions de la Generalitat i l'Estat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat aquest dimecres en roda de premsa que a partir de demà s'aplicaran a la ciutat les recomanacions indicades per la Generalitat de Catalunya i el Govern Estatal, i ha assegurat que les tres prioritats del consistori són protegir els col·lectius vulnerables, com la gent gran, evitar el contagi del virus, i no col·lapsar els serveis públics.



Colau ha indicat que durant els quinze dies vinents l'Ajuntament reduirà l'activitat de la ciutat, posposant o anul·lant diversos esdeveniments, i insta a la ciutadania a fer el mateix. En aquest sentit, el consistori tancarà els 58 casals de gent gran de la ciutat fins al 27 de març. A més, el consistori reforçarà el servei municipal de teleassistència que acompanya persones grans o dependents que estan soles per saber com estan i s'hi han entès els protocols. També es limitarà l'aforament a centres cívics, biblioteques i centres esportius i se suspendran activitats on assisteixi principalment gent de la tercera edat.



L'Ajuntament, que també seguirà les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, donarà suport a aquells àmbits de la ciutat que hagin quedat afectats i intentarà que no hi hagi "conseqüències irreparables" a les "possibles repercussions econòmiques importants".



D'altra banda, l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH) ha indicat al Síndic de Greuges, al Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i a la Directora del Programa de Salut Penitenciària de l’Institut Català de la Salut diferents recomanacions a seguir per a les persones privades de llibertat a Catalunya.



Algunes de les mesures que han recomanat són evitar que s'arribi a una suspensió dràstica de les comunicacions entre persones privades de llibertat i els seus familiars, ampliar la durada de totes les trucades telefòniques a 20 minuts, i permetre l'establiment de connexions via Skype o de tecnologia comunicativa similar, especialment si s'hagués d'arribar a acordar la suspensió de les comunicacions abans assenyalades en algun cas.