Un grup de suport a Pablo Hasél es tanca amb el raper a la Universitat de Lleida per evitar el seu ingrés a presó

La Plataforma per la Llibertat de Pablo Hasél s'ha tancat amb el mateix Pablo al rectorat de la Universitat de Lleida a l'espera que la policia s'hi personi per detenir-lo. El raper ha sol·licitat ajuda ciutadana per a evitar el seu empresonament per delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la corona. El termini perquè ingressés voluntàriament a la presó va acabar el passat 12 de febrer. Aquell dia, Hasél escrivia al seu Twitter: "Seria una humiliació indigna acudir pel meu propi peu davant una sentència tan injusta".



"Estic tancat al costat de bastants solidaris a la Universitat de Lleida, hauran de rebentar-la per a detenir-me i empresonar-me. És al Rectorat de Rambla d'Aragó per si algú de per aquí vol donar un cop de mà", ha escrit el raper al seu Twitter.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ja ha contestat al recurs de súplica presentat pel raper Pablo Hasél contra la seva entrada a la presó, denegant la suspensió de l'execució de la condemna. El raper, que està condemnat per una cançó i 64 tuits, penjava divendres passat a les xarxes el videoclip d'una nova cançó titulada "Ni Felip VI", en la qual carrega contra l'actual rei i que inclou una "especial dedicació" del tema al "mal anomenat govern progressista que ha perpetuat la repressió" i comença a rapejar contra Felip VI, al qual anomena "tirà" a la primera estrofa.



Amnistia Internacional s'ha pronunciat sobre la condemna. Considera l'imminent ingrés a la presó del raper "injust i desproporcionat" i ha llançat una nova campanya amb C. Tangana per a exigir la reforma del Codi Penal i que no es persegueixi la llibertat d'expressió.



Per al director d'Amnistia Internacional a Espanya, Esteban Beltrán, ningú hauria de ser processat penalment només per expressar-se en xarxes socials o per cantar alguna cosa que pugui ser "desagradable o escandalós". "No es poden penalitzar expressions que no inciten de manera clara i directa a la violència. Si no es modifiquen aquests articles es continuarà silenciant la llibertat d'expressió i coartant les manifestacions artístiques", remarca Beltrán.



Més de 200 representants del món de l'art i la cultura espanyols, encapçalats pel cineasta Pedro Almodóvar, el cantautor Joan Manuel Serrat o l'actor Javier Bardem, ja van mostrar el seu suport al raper Pablo Hasél. Entre els signants del text també apareixen els noms del món del cinema com Paco León, Luis Tosar, Alba Flores, Álvaro Morte, Javier Gutiérrez, Fernando Trueba, Aitana Sánchez-Gijón, Willy Toledo o Melani Olivares, així com de la música com