La Guàrdia Urbana desallotja l'acampada de la plaça Universitat 

L'acampada de la plaça Universitat ha estat desallotjada per la unitat d'antiavalots de la Guàrdia Urbana. Al voltant de la 01.00 h de la matinada, centenars d'agents del cos municipal han aparegut al campament i han començat a ordenar la retirada de la plaça a tots els participants. Els agents han carregat contra alguns dels manifestants que han provat d'evitar el desallotjament. En aquesta ocasió, ha estat la Guàrdia Urbana i no els Mossos d'Esquadra qui ha practicat el desallotjament en considerar-se un problema "d'ocupació de la via pública" i no "d'ordre públic".



L'operació policial contra els manifestants s'ha saldat amb dos detinguts per presumpte atemptat contra l'autoritat. Aquest cop, però, no s'han practicat identificacions, després que dissabte passat els Mossos identifiquessin fins a 117 persones de l'acampada. Els agents municipals han anat avançant per la plaça movent les tendes per assegurar-se que no hi havia ningú per, instants després, retirar el material o fer-ne fora els ocupants.

Un cop els agents han desallotjat tota la plaça, els serveis de neteja han entrat per treure el material restant. A les 3.30 h del matí, el cos policial anunciava que el tràfic havia quedat restablert a la Gran Via, tallada durant els 22 dies que ha durat l'acció dels joves. A primera hora del matí, la Guàrdia Urbana ha fet fora un petit grup de joves que hi havien tornat per quedar-s'hi a dormir amb pancartes i sacs. Aquest dimecres, els participants tenien previst celebrar una assemblea per decidir el pròxim pas de la mobilització.



L'Acampada a la plaça Universitat va aparèixer el passat 30 d'octubre impulsada per diverses organitzacions estudiantils i juvenils, just després de les protestes contra la sentència als presos polítics. Va ser convocada amb l'objectiu de convertir-se en el centre de la mobilització juvenil, després que els joves tinguessin un paper destacat en la primera reacció contra l'empresonament dels líders polítics i socials.



La iniciativa, que va aconseguir aplegar centenars de manifestants durant diversos dies, es va torçar quan van sorgir discrepàncies internes, desembocant en la marxa de membres de les organitzacions juvenils Jovent Republicà i Arran, acusats d'haver monopolitzat la protesta i robat diners. Per contra, els membres d'aquests col·lectius van negar les denúncies i van assenyalar que l'acampada havia estat presa per alguns adults i per persones amb actituds violentes.