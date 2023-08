Dos incendis gairebé simultanis al Perelló i Mont-roig del Camp en un dimarts marcat pel vent

La jornada d'aquest dimarts ha estat marcada per dos incendis gairebé simultanis al Camp de Tarragona, concretament al Perelló (Baix Ebre) i a Mont-roig (Baix Camp). Tots dos focs han obligat a confinar diverses urbanitzacions. Segons els Bombers de la Generalitat, el primer ja està estabilitzat i el segon controlat.

L'incendi de Mont-roig del Camp ha començat als afores de la urbanització el Casalot sobre les 10:30 hores, quan s'ha ordenat el confinament -aixecat al cap d'una hora- de les urbanitzacions de Miami Platja i Costa Zafir. En total, ha afectat unes 12,8 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals, que apunten a una avaria elèctrica d'un tractor com a causa del foc.

A banda del confinament, s'ha interromput la circulació de trens a l'R-16, que passa per l'Hospitalet de l'Infant, tot i que el servei ja s'ha normalitzat.

Poc després, s'ha declarat un altre incendi al Perelló i l'Ametlla de Mar, concretament a la zona de Puig Moltó. Tot i que els Bombers ja l'han donat per estabilitzat, el foc ha cremat entre 25 i 30 hectàrees de les 400 que podria haver cremat, ja que finalment ha avançat cap a la línia de costa.

En aquest cas, els Agents Rurals encara no han pogut identificar les possibles causes que l'han originat. Com ha detallat Ricard Expósito, cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, el foc ha cremat sis autocaravanes abandonades i hauria afectat lleument algunes casetes.

El foc del Perelló ha estat empès pel vent "moderat" de mestral que bufa aquest dimarts a la zona. En el perímetre, format per una barreja de conreus abandonats i zona forestal, el foc ha anat saltant en trams de vegetació en direcció al mar. Fins a prop de 150 efectius de terra dels Bombers i 14 mitjans aeris s'han sumat al dispositiu d'exntició.