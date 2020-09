"La independència no vindrà de la mà de les institucions", avisa l'Esquerra Independentista

L'Esquerra Independentista ha reivindicat aquesta Diada que la pandèmia ha demostrat que "hi ha una altra manera de viure" alternativa al capitalisme i que l'Estat espanyol ha aprofitat el moment per recentralitzar competències. També ha criticat que la Generalitat no hagi revertit les retallades i privatitzacions i que no s'hagi atrevit a fer el pas de desafiar l'estat. L'espai polític ha celebrat el seu acte polític, amb distàncies de seguretat, al passeig Lluís Companys, on s'han concentrat de manera estàtica alguns centenars de persones. En concret, l'organització ha informat que s'hi han reunit uns 900 assistents.



En declaracions als mitjans just abans de l'acte, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha criticat "l'ofensiva repressiva" i les "detencions il·legals" per part de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Sirvent també ha assegurat que la independència dels Països Catalans "no vindrà de la mà de les institucions" i que l'esquerra independentista ha demostrat que "hi ha una altra manera de viure i entendre les coses", més en temps de pandèmia.



Lluc Gayà, portaveu nacional d'Endavant, ha dit que la independència és necessària "per posar l'economia a favor de les classes populars" i ha afegit que "s'ha demostrat que la via només institucional i de la llei a la llei no funcionen", i per això cal un independentisme revolucionari. També ha criticat la detenció aquest divendres de quatre militants a Lleida per part de la Guàrdia Civil i un a Barcelona per part dels Mossos.



Durant els parlaments de l'acte, la portaveu del secretariat nacional de la CUP, Laia Estrada, ha exposat que "cal sortir dels límits imposats i construir d'una vegada la nació sencera", mentre que el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha demanar "presentar un nou embat a l'Estat".



Manifest crític amb l'Estat i el Govern català

En el manifest "Als Països Catalans hi ha una altra manera de viure", signat per la CUP, Endavant, el sindicat COS, el SEPC, Alerta Solidària i Arran, s'assegura que la pandèmia de la Covid-19 ha evidenciat que "el capitalisme arrasa les vides" dels treballadors amb retallades, privatitzacions, retrocés de drets laborals i "inacció davant la violència masclista i l'emergència ecològica". En aquest sentit, critica el Govern espanyol per no defensar prou les classes populars davant el capital i per reforçar un "estat i un règim que estan en crisi" a través de la recentralització de les competències autonòmiques.



El comunicat critica el Govern de la Generalitat per "preferir mantenir-se en el joc electoralista" i no "plantejar tirar endavant propostes de ruptura amb l'estat". També ha criticat que no s'hagin revertit algunes retallades i privatitzacions a la sanitat pública i a les residències de gent gran. "Comencem un nou curs en el qual no hi ha res previst", lamenta l'esquerra independentista.