Infermeres de Catalunya reclama un complement salarial per desconvocar la vaga indefinida

Infermeres de Catalunya ha exigit al Govern de la Generalitat un complement salarial equivalent a l'A1 per desconvocar la vaga indefinida que mantenen des del 12 de desembre. Davant la falta d'una negociació "ferma" i un "compromís ben lligat" de la conselleria, el sindicat manté de moment les mobilitzacions previstes per dilluns, dimarts i dissabte de la setmana vinent.

"Tot i que la competència és de Madrid, la Generalitat pot crear un complement d'homologació que permeti a les infermeres gaudir d'aquest reconeixement mentre no arriba", ha dit la presidenta del sindicat, Núria Guirado, aquest dijous. Tot plegat ho ha explicat després de reunir-se amb el conseller de Salut, Manel Balcells, durant més de dues hores.

"Per a nosaltres una línia vermella és el reconeixement de la categoria de grau en tots els àmbits, sobretot en l'econòmic", ha insistit Guirado, que ha recordat que les professionals arrosseguen "des de fa molts anys" aquest "malestar". La presidenta sosté que l'augment de sou és el més adient perquè impactaria de la mateixa manera a totes les infermeres, independentment de l'àmbit de treball.

Segons fonts del Departament de Salut, Balcells s'ha compromès a negociar l'homologació amb l'Estat, però ha avisat que no hi ha cap mesura que es pugui implementar per canviar la situació immediatament. La conselleria ha subratllat que el complement de 1.700 euros previst al tercer acord de l'ICS ja intenta pal·liar parcialment la falta d'homologació estatal. El SISCAT sí que les reconeix com a graduades.

Reunió institucional i no sobre la vaga

La presidenta del sindicat ha explicat que la reunió ha estat de caràcter institucional i no s'ha negociat la fi de la vaga. De fet, el conseller ha anunciat que està treballant en un pla de transformació del sistema de salut que preveu una reorganització dels diferents rols professionals en què es contempla "fonamental" el paper de les infermeres.

En aquest sentit, el sindicat ha estat convidat a formar part d'una taula tècnica de treball per implementar-lo, juntament amb representants de col·legis professionals i membres de la comunitat científica. Guirado ha expressat que el sindicat ha de valorar si hi participen. A la trobada també hi han estat presents la directora de Cures i el sotsdirector de CatSalut.

Infermeres de Catalunya també ha avisat que abans de posar-lo en marxa s'hauran de reconèixer les professionals d'Infermeria amb la categoria A1. A banda, ha dit que algunes de les reivindicacions del sindicat ja es tenen en compte al nou pla. La presidenta ha avançat que la setmana que ve el comitè de vaga té prevista una reunió amb CatSalut i l'Institut Català de la Salut (ICS) per negociar les condicions d'una possible desconvocatòria, i ha demanat a la conselleria "fets tangibles" per un acord.