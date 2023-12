Un miler d'infermeres llancen les seves bates a la plaça de Sant Jaume per reclamar la dimissió de Balcells

Prop d'un miler d'infermeres s'han concentrat aquest dimarts a les portes de la Generalitat i han llançat les seves bates en senyal de protesta a la plaça de Sant Jaume. En el vuitè dia consecutiu de la vaga indefinida convocada per Infermeres de Catalunya, sindicat minoritari del sector. Les sanitàries han tornat a demanar la dimissió del conseller de Salut, Manel Balcells, i han avisat que "apujaran el to de les reivindicacions si no hi ha un espai de diàleg".

En termes generals, la protesta sorgeix del malestar pel tercer conveni de l'ICS, signat per la majoria de sindicats amb representació a la mesa, però també d'altres qüestions, com "la manca de reconeixement social i laboral" del cos d'infermera, tal com ha lamentat Guirado.

"Demanem un espai de diàleg perquè sàpiguen de primera mà el que necessitem les infermeres"

Després de les manifestacions amb centenars d'infermeres la setmana passada, aquest dimarts s'han tornat a concentrar per "penjar la bata" i "dir prou". "Estem en una situació límit i amb aquesta acció volem demostrar que el Govern té molt a dir i ha de posar fil a l'agulla per les nostres condicions", ha denunciat la presidenta del sindicat. Per això, les treballadores s'han tret les bates sanitàries i les han amuntegat en una pila davant el Palau de la Generalitat.

El sindicat porta demanant de forma reiterada una reunió amb el conseller des de l'inici de la vaga, però Balcells va assegurar que no s'hi reuniria personalment per respectar les regles de representació sindical. Ara bé, Guirado ha avançat que "apujaran el to de les negociacions fins que el conseller s'assegui amb nosaltres i ens escolti". "Demanem un espai de diàleg perquè sàpiguen de primera mà el que necessitem les infermeres", ha afegit.

"Som l'eix vertebrador de la sanitat i el col·lectiu més nombrós, no podem més i la ciutadania s'està ressentint del fet que no hi hagi suficients infermeres", ha apuntat la presidenta. Durant la concentració, s'han pogut llegir pancartes amb les frases "Un conseller que menysprea les infermeres, és un que no valora la sanitat" o "Prou maltractament institucional". També s'han sentit els clams "la vocació no és l'explotació" o "a tu també t'afecta".