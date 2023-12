Balcells demana que s'aturi la vaga indefinida a canvi de reunir-se amb Infermeres de Catalunya

El conseller de Salut, Manel Balcells, només es reunirà personalment amb Infermeres de Catalunya si aturen la vaga indefinida que ja suma dotze dies. Així ho ha expressat en una entrevista amb l'ACN, i ha demanat una "treva" per trobar un "espai de diàleg adequat" on "abordar les reivindicacions professionals". "En una vaga en actiu és difícil que les pugui rebre sense anar en detriment dels altres sindicats. Si hi hagués una aturada de la vaga seria més fàcil, permetria obrir aquest diàleg", ha asseverat.

Malgrat que el sindicat Inferemeres de Catalunya no té representació a les taules de negociació, ha aconseguit mobilitzar centenars de treballadors en diverses manifestacions. La vaga, que va arrencar el 12 de desembre i que s'ha fet notar especialment entre les infermeres de l'atenció primària, serveix per expressar un "malestar" encès per l'acord del tercer conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS), però que ja existia per altres motius, com el no-reconeixement del col·lectiu.

Fins ara ja hi ha hagut contactes entre el sindicat i responsables del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'ICS, però Infermeres de Catalunya insisteix en reunir-se en persona amb Balcells. Ell, per la contra, respon que hi ha "unes regles de joc sindicals que s'han de complir", referint-se a què el conveni el van signar la majoria de sindicats amb representació a la mesa i Infermeres de Catalunya no en formen part.



"És legítim queixar-se, però no repetirem les negociacions. El conveni està signat per 13 dels 15 delegats. Hi ha un sindicat que fa vaga, però és minoritari, i no em refereixo que les infermeres siguin minoritàries, sinó que el sindicat no té representació a la taula. Que a dia d'avui tindrien majoria absoluta? Potser sí, però no hi ha eleccions. Això sí, han mogut molta gent, i és important, perquè indica que hi ha malestar a pesar de les condicions laborals signades. Aquesta és la lectura", ha explicat a l'entrevista amb l'ACN.

Una primera reunió el 3 de gener

Balcells ha assegurat que el malestar entre les infermeres "no s'ha d'abordar des d'un punt de vista sindical, sinó professional" i, per aquest motiu, s'ha programat una reunió el proper 3 de gener amb els col·legis d'infermeria amb la idea d'ampliar-la a les societats científiques. Les converses "amb tot els sindicats" continuaran paral·lelament.

El titular de Salut ha dit que no crearan una taula de treball com va ser l'acord de sortida de la vaga del sindicat Metges de Catalunya fa un any. Balcells ha indicat que van proposar un espai similar a infermeria, però que els col·legis professionals van rebutjar-lo i que per això el plantejament és diferent.

El conseller també ha recordat que ja han demanat a l'Estat espanyol un canvi en la classificació d'aquestes professionals perquè siguin considerades i remunerades en el nivell A1 com a graduades. "Ja hem exercit les nostres competències a l'alça", ha reiterat.