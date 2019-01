Barcelona és la quarta ciutat del món, després de Singapur, Londres i Xangai, més preparada per afrontar el futur tecnològic, i segueix, per tercer any consecutiu, entre les 25 ciutats més competitives del món.



Així consta en l'Informe de l'Observatori Barcelona 2018, que elabora el consistori i la Cambra de Comerç de Barcelona amb els diferents rànquings mundials de ciutats que fan diverses institucions internacionals i que aquest any incorpora el Clima Empresarial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Segons aquest informe, en el 2018, Barcelona també es va situar en quarta posició mundial com a ciutat més atractiva per treballar a l'estranger i com tercera ciutat preferida a Europa -per darrere de Londres i Berlín- per a situar una start-up.



L'informe destaca que Barcelona es va situar en el 2018 com cinquena ciutat d'Europa en producció científica -18a del món-, amb una ocupació de més de 800.000 persones -a tota Catalunya- dedicades l'àmbit de la ciència i la tecnologia.

La capital catalana també destaca com la primera en habitatges intel·ligents, en digitalització de la cultura i el turisme, i en assistència sanitària intel·ligent, segons un nou indicador elaborat per PWC, que s'ha inclòs per primer any en la nova edició de l'informe de l'Observatori Barcelona 2018, que analitza els principals indicadors econòmics, socials i de negocis a les ciutats d'Europa i el món.



El tinent d'alcalde d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, Gerardo Pisarello, ha destacat "que Barcelona entri en el rànquing de ciutats del món més preparades per a afrontar el futur tecnològic no és casualitat sinó fruit d'una tasca col·lectiva de fa temps dels centres universitaris i de recerca, el teixit productiu local i una administració municipal compromesa amb la innovació".

Pisarello ha aprofitat per a reptar a "aquells que pinten una imatge esbiaixada de Barcelona" per a que "prenguin nota d'aquest informe perquè la nostra ciutat és atractiva als ulls del món i continua atraient talent i inversions productives".



Segons l'informe, la ciutat manté un bon posicionament econòmic i empresarial en els contextos europeu i mundial, i segueix per tercer any consecutiu entre les 25 àrees urbanes més competitives del món, ocupant el 24è lloc de la classificació del Global Power City Index 2018 de la Mori Memorial Foundation.

També se situa entre les 15 primeres ciutats del món amb millor reputació per cinquè any consecutiu en l'informe City Recibe Trak i és la cinquena del món d'acord amb el World 's Best Cities 2019 de Resonance Consultancy, que valora la qualitat i reputació de la ciutat des de diverses perspectives incorporant dades de canals digitals.



Barcelona manté la confiança inversora internacional, com ho mostra el fet de mantenir-se entre les deu principals àrees urbanes del món en captació de projectes d'inversió estrangera en 2017, segons KPMG.

En el 2018 Barcelona se situa com la quarta ciutat mundial més atractiva per a treballar a l'estranger segons l'informe Decoding Global Talent 2018 de The Boston Consulting Group, només per darrere de Londres, Nova York i Berlín.



A més, la ciutat va tancar 2017 com la primera del món en l'organització de congressos internacionals, segons l'ICCA, i el seu aeroport continua com el 7è d'Europa, amb més de 47 milions de passatgers.



El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha subratllat "la importància que Barcelona sigui considerada una de les ciutats més preparades per a situar start ups, perquè això atreu talent per a la ciutat. Un talent que cal conservar".