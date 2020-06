Interior diu que "no és viable" concretar el nombre d'antiavalots sancionats els últims 20 anys

Corredisses, patacades, bales de goma volant… i poc més. Avui dia resulta impossible conèixer quants agents antiavalots han estat expedientats durant els últims 20 anys per una mala utilització d'aquesta mena de material. Així consta en una resposta enviada per escrit al diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu, qui s'ha topat amb un mur, de moment, infranquejable.

Tot va començar el passat 1 d'abril i es va resoldre relativament ràpidament. En una pregunta escrita enviada aquell dia, el representant sobiranista va preguntar al Govern "quants agents de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional han estat expedientats i/o sancionats per actuacions relacionades amb l'ús de material antidisturbis en els últims 20 anys".

En aquest escrit, Iñarritu sol·licitava que aquesta informació fos categoritzada "per data, municipi, cos policial, motiu i tipus de sanció". També demanava aquestes mateixes dades concretes amb relació a aquells agents de la Benemèrita o de la Policia "expedientats i/o sancionats per actuacions relacionades amb l'ús de pilotes de goma en els últims 20 anys".

La resposta va arribar el passat 19 de maig. La seva extensió: quatre línies. "En relació amb la pregunta formulada, s'informa que no és possible aportar la informació en els termes sol·licitats atès que no és viable la seva obtenció automatitzada i tampoc la seva obtenció manual", afirma el Govern espanyol.



En concret, l'Executiu cita la impossibilitat de realitzar una "consulta física de tots els expedients instruïts durant els últims 20 anys". D'aquesta manera, la pregunta formulada pel diputat d'EH Bildu va quedar sense ser resolta en cap terme.

"Exercici molt costós"

"Aquesta resposta és una mica ridícula. Òbviament, són dades que, si volen, poden buscar", afirma Iñarritu a Públic. En aquest sentit, considera que a la vista del manifestat per l'Executiu, "la transparència és un exercici molt costós".



El diputat abertzale assenyala que va formular aquesta pregunta "perquè les actuacions antidisturbis acostumen a ser molt sensibles". "Hi ha contínues denúncies d'utilització excessiva de la força i d'un ús abusiu de les pilotes de goma, que han deixat nombrosos ferits i amputats", va subratllar. Per això mateix, va remarcar que en aquests casos ha d'existir "una transparència total".