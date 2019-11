De moment silenci i pilotes fora, però al PSOE s'estan plantejant assumir la principal petició d'ERC de formar una taula de negociació per a abordar el conflicte amb Catalunya, ja que, de moment, no es rebutja aquesta possibilitat rotundament, segons fonts consultades de la direcció socialista.



Públicament, només la sotssecretària general del PSOE, Adriana Lastra, s'ha pronunciat tangencialment sobre la consulta d'ERC per recordar al partit republicà que "només el PSOE i Unidas Podemos aposten pel diàleg", però sense matisar si aquest diàleg es canalitzarà en una taula de negociació de tots els partits. A més, el PSOE manté la petició que es reuneixin abans els partits catalans.

La decisió, no obstant això, no està presa i, previsiblement, no es donarà a conèixer fins que es coneguin els resultats de la consulta a la militància que va anunciar aquest dimecres ERC.



Tot i així, si el PSOE accepta aquest marc de diàleg, sembla que sí que està decidit que no s'acceptarà la figura del relator —que en el seu moment va assumir el Govern espanyol i va provocar un gran conflicte intern — i que a la taula negociadora no s'abordarà només la qüestió de la independència i el referèndum, sinó també altres temes d'àmbit més social i econòmic.

Si el PSOE accepta la taula negociadora, no vol que només s'abordi la qüestió de la independència

A Ferraz s'és conscient que cal mesurar bé els passos perquè no són pocs els dirigents del PSOE que mantenen que no cal fer cap concessió política als independentistes.



De fet, alguns barons que han donat suport al Govern de coalició amb Unidas Podemos, han advertit que no acceptarien que el PSOE fes la més mínima cessió a ERC ni a l'àmbit secessionista ni de privilegis econòmics.



Pedro Sánchez que sap perfectament que, encara que es guarda silenci el partit no està còmode internament des de les eleccions del 10-N, per la qual cosa no vol obrir divisions internes que estan latents encara que encara sense aflorar.



El que és obvi, segons alguns dirigents consultats, és que si s'aposta pel diàleg, cal buscar un marc per a desenvolupar-lo, encara que el PSOE vol evitar que la seva acceptació es vegi com que s'han doblegat a les peticions dels independentistes, per la qual cosa tractarà de buscar alguna fórmula que faci més comprensible fer aquest pas.

Iglesias veu marge per a l'acord i dóna suport a la taula



Unidas Podemos sempre va defensar la taula de negociació. És una de les principals reivindicacions de Pablo Iglesias després de l'1-O i el començament del procés. De fet, va intentar en diverses ocasions acostar-se a aquesta proposta com es va fer amb l'acte celebrat a Saragossa el setembre de 2017 buscant el diàleg entre tots els partits, tot i que el PSOE va rebutjar anar i només van acudir els seus aliats i els partits nacionalistes: Més, Compromís, PDeCAT, PNB i ERC.



Iglesias també va defensar el bloc de la moció de censura com la majoria alternativa a les dretes. Ho va fer en 2015, en 2016 i durant el mandat de Sánchez en la passada legislatura el va reclamar en diverses ocasions.

Iglesias va assegurar que el diàleg serà fonamental per al Govern espanyol i tots els moviments en relació amb ERC són acordats

Ara té més cuidat amb les paraules i no parla directament de reeditar el bloc de la moció. No obstant això, la seva aposta continua sent comptar amb l'abstenció dels republicans catalans i abordar el conflicte català a través de la taula de negociació.



De fet, Iglesias va aparèixer aquest dijous per primera vegada davant la premsa després del preacord signat amb Sánchez sobre la coalició. Amb unes declaracions que van semblar pactades amb els socialistes, va assegurar que el pròxim Govern espanyol assumirà "el diàleg com a eix fonamental de l'acció política que afronti el problema de la plurinacionalitat a Espanya". A més, va afirmar que tant el PSOE com ells treballaran per aconseguir els suports necessaris i es va mostrar optimista: "Ho aconseguirem".



El secretari general de Podemos va ser fonamental en altres negociacions per acostar els partits independentistes al PSOE. No obstant això, fa temps que ERC va deixar de considerar Iglesias i al seu grup com a interlocutors vàlids per a les qüestions que tenen a veure amb el Govern espanyol i Sánchez. El preacord de coalició tampoc ha canviat la situació, ja que demanen una negociació directa amb els socialistes.



No obstant això, sí que Público va poder confirmar amb el grup confederal que tots els moviments que es facin seran acordats per a mostrar unitat i no arriscar: ni tancar portes als catalans ni generar un malestar intern al PSOE. Des d'Unidas Podemos assumeixen que el lideratge recau en Sánchez, i ells estan disposats a moure's quan el socialista vulgui.