Irene Montero serà la candidata de Podem a les europees si ho ratifica la militància

Irene Montero serà la candidata de Podem a les eleccions europees del 2024, si així ho ratifica la militància del partit. La secretària general de la formació, Ione Belarra, ha demanat a l'exministra d'Igualtat fer un pas endavant per liderar una candidatura en aquests comicis.

Belarra: "Ens juguem el projecte europeu i avui vull demanar-li a Irene Montero, una militant extraordinària, que si així ho decideix la militància, sigui la nostra candidata"

"Ens juguem el projecte europeu i avui vull demanar-li a Irene Montero, una militant extraordinària, que si així ho decideix la militància, sigui la nostra candidata", ha assegurat Belarra durant un acte del partit al Palau de la Premsa de Madrid, al qual han assistit, segons fonts de l'organització, al voltant de 1.200 persones (600 al recinte i 600 que, segons aquestes mateixes fonts, s'haurien quedat fora).

Montero ha acceptat aquesta petició de la secretària general del partit: "Fem un bon equip, estimada Ione. Et dono les gràcies per confiar en mi avui i sempre, i et responc que sí, em presentaré a les primàries de Podem a les europees de 2024", ha assegurat la número dos del partit, que ha provocat els aplaudiments dels militants de la formació que es trobaven dins del recinte.

Belarra ha fet un repàs de les fites aconseguides per l'organització en gairebé una dècada d'existència i ha recordat que aquesta mateixa setmana es produïa l'arxiu de l'anomenat cas Neurona, un "fals cas" que va provocar un important desgast a dirigents de Podem i al partit i que va copar bona part del focus en mitjans de comunicació.



"Queda acreditada la falsedat de totes aquestes mentides contra Podem que tenien l'objectiu de dir a la gent d'Espanya que els de Podem eren iguals que els del bipartidisme", ha defensat Belarra.

Renovació d'algunes direccions autonòmiques

Però la secretària general també ha parlat de les qüestions pendents a la formació i ha fet un altre anunci, més enllà de la candidatura de Montero a les europees. En aquest sentit, ha avançat que "en els propers dies" es renovaran les direccions autonòmiques de Podem que estaven pendents: "No hem arribat a temps a la implantació territorial, però en els propers dies tirarem endavant les renovacions de les direccions autonòmiques que estan pendents", ha dit.

Belarra ha defensat la urgència de què "hi hagi a Espanya un projecte polític que miri de cara al poder. Espanya necessita una força popular i transformadora el més forta possible", i ha criticat l'actitud de la "socialdemocràcia i dels verds" tant a Espanya com a Europa.



Per això, ha anunciat una tornada de l'organització a "allò essencial, allò important, allò ètic". "És important denunciar que el que estem veient a Palestina és un genocidi i que s'han de trencar relacions internacionals i portar davant la Cort Penal Internacional a Netanyahu. No és moment de covardia perquè el que ve després d'un Govern d'Alberto Fernández i Massa és Milei", ha assenyalat.

Montero: "És imprescindible un grup polític d'esquerra fort, que defensi la pau i el feminisme. Estem en una cruïlla històrica i no ens podem permetre la tebiesa"

A l'àmbit europeu, Belarra ha advertit que el continent es troba en una tendència política perillosa "que tendeix a la ultradreta i a la carrera armamentística". "Estem en una situació de subordinació absoluta als Estats Units, que pateix una pèrdua d'hegemonia que ens arrossega".



"No ens referenciem als verds ni al PSOE. És imprescindible un grup polític d'esquerra fort, que defensi la pau i el feminisme. Estem en una cruïlla històrica i no ens podem permetre la tebiesa", ha explicat.

Montero, després d'acceptar la candidatura, ha assumit que ella mateixa i altres dirigents de la formació arrosseguen unes "ferides" fruit del desgast patit durant aquests gairebé 10 anys, amb casos importants d'atacs mediàtics i judicials que finalment s'han arxivat, i després de la patacada electoral de les eleccions autonòmiques i municipals, que va deixar Podem amb una representació sota mínims (desapareixent de regions com Madrid o com el País Valencià).



Tot i això, ha defensat que "les raons i l'esperança segueixen intactes": "Necessitem reparar aquestes ferides i tornar-ho a intentar; entendre que els objectius que tenim per davant és el que val la pena. Necessitem cuidar aquesta eina per a la transformació que és Podem, ens necessitem les unes a les altres”.

La número dos del partit ha advertit que encara que la dreta i la ultradreta no governin després de les eleccions del 23J, de facto tenen el poder pels seus governs territorials i per la seva influència en els àmbits mediàtic i judicial.



"Les dretes no governen a Espanya, però sí a la majoria de comunitats. Manen al poder mediàtic i judicial. A Espanya ia Europa, si renunciem a transformar perquè molesta i fa soroll, la dreta aconseguirà el control de tot encara que ara no governi, camparan a plaer encara que no governin", ha defensat.

"No hem d'acceptar el retrocés en drets del PP amb Vox ni el no es pot del PSOE. No podem callar ni davant les ofensives reaccionàries ni davant les peticions de silenci de la socialdemocràcia. No som aquí perquè ens donin unes engrunes del poder del bipartidisme a canvi del nostre silenci. Hem vingut per canviar les regles del joc", ha conclòs Montero.