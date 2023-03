Jordi Pesarrodona també abandona el secretariat nacional de l'ANC

Nou terratrèmol a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Jordi Pesarrodona també ha dimitit com a membre del secretariat nacional de l'entitat, segons ha avançat Nació Digital. Pesarrodona ja va deixar el càrrec de vicepresident fa només unes setmanes per discrepàncies amb la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, però continuava dins de l'òrgan de direcció com a secretari nacional. L'activista ha al·legat "motius personals" i es posa a disposició de l'organització

La decisió de Pesarrodona arriba després de la dimissió en bloc de 13 secretaris nacionals de l'entitat com a conseqüència de la crisi que va esclatar quan el sector de Feliu va proposar l'impuls d'una llista cívica de cara a les properes eleccions al Parlament. Els secretaris que van dimitir van rebutjar la iniciativa i van exigir canvis a una direcció que van acusar d'autoritària.

En una entrevista a 8TV després d'anunciar públicament que deixaria el càrrec de vicepresident, Pesarrodona va opinar que "a vegades hi ha massa egos que cal superar". Segons Pesarrodona, la divisió entre els blocs requeria un "mediador" i ell va intentar fer aquesta tasca, però no se'n va sortir.



La polèmica llista cívica

Tot i les dimissions, Dolors Feliu ja va advertir en una entrevista que descarta deixar la direcció. No obstant, Feliu va reconèixer que la manca de consens per elaborar una llista cívica és un dels detonants de la profunda crisi de l'ANC: "No hi ha acord i és un dels temes de fons ideològic. Hi ha gent que no ho veu clar dins de l'ANC i hi ha aquesta tensió", va assegurar la presidenta.

La llista cívica que un sector de l'ANC vol impulsar ha creat una profunda divisió dintre l'entitat. Tant és així que, segons Feliu, hi ha un sector "que només veu els pros i hi ha gent que només veu els contres, igual que passa a la societat". Aquesta dissonància d'idees podria haver portat a l'entitat a deixar de ser una eina de cohesió de l'independentisme, però la seva presidenta creu que només és "un reflex" del que passa al carrer.