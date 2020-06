Jordi Sánchez: "L'espai que lidera el president Puigdemont ha de ser una nova organització política, no hi haurà quotes"

L'expresident de l'ANC i dirigent de la Crida, Jordi Sànchez, defensa la creació d'una nova organització política per "reordenar" l'espai de Junts per Catalunya (JxCat), el PDeCAT i l'antiga Convergència. "Aquest espai ha de ser una nova organització política que assumeixi la responsabilitat i la capacitat d'incorporar tradicions polítiques que s'hi vulguin sumar, tant d'antigues com de recent", ha dit el pres polític en una entrevista a El Món a RAC1. Sànchez ha afirmat que en aquesta nova organització no hi haurà "ni vetos ni quotes": "Cap partit portarà una motxilla de l'espai al qual representa. Ha de ser la militància, els associats, qui acabin escollint a través d'unes primàries les figures que hauran de representar l'espai polític".



El pres independentista ha destacat que aquest "entorn polític" pren com a "referent" el lideratge de l'expresident Carles Puigdemont i no ha descartat ocupar ell mateix un paper destacat dins la formació: "Tot el que sigui formar part amb responsabilitat d'organismes que no siguin públics i sense retribució pública, no ho tinc prohibit". Afirma que l'espai reivindicarà el referèndum de l'1 d'octubre com a element clau i que aposta per "mantenir democràticament la confrontació amb l'Estat" per arribar a un nou referèndum.

La taula de diàleg no ha de servir per parlar dels presos

Pel que fa a la convocatòria d'eleccions, Sànchez s'ha reafirmat en la posició de JxCat i ha insistit que cal assegurar, en primer lloc, la sortida de la pandèmia del coronavirus: "És poc probable que tinguem un setembre i un octubre tranquil. Tothom sap que anirem a eleccions, però no fem més sang sobre dates electorals".



Sobre la taula de diàleg, Sànchez ha criticat que no hi ha prou fonaments per pensar que tindrà fortalesa per resoldre el conflicte, tot i que ha assegurat que JxCat no hi renunciarà: "Les vies de diàleg tenen recorregut si darrere hi ha un mètode, una agenda concreta, i si hi ha un treball discret de les persones que fan la cuina abans de la foto, i fins on sé, tot això no s'ha fet. Hem començat la casa per la foto". A més, ha assegurat que la taula no ha de resoldre la situació dels presos polítics sinó d'ocupar-se del conflicte polític: "Si la taula només serveix per parlar dels presos en la meva opinió serà un fracàs estrepitós".



Sànchez també ha lamentat la falta d'unitat estratègica de l'independentisme però s'ha mostrat optimista a l'hora de trobar "uns paràmetres" d'estratègia conjunts. Respecte a ERC, diu no compartir les fórmules per sumar gent a l'independentisme dels republicans ni l'esperança posada en la taula de diàleg: "Ja hem après com ens han enganyat durant molt de temps. Diàleg, sí, però exigim condicions, perquè si no canvies el valor del diàleg, el devalues per una foto".

Borràs no tindrà "un judici just" al Suprem

El president de la Crida Nacional també s'ha pronunciat sobre el suplicatori per investigar Laura Borràs que es vota aquest dijous al Congrés dels Diputats i ha mostrat el seu suport a la diputada de JxCat: "Cap persona que hagi seguit mínimament la vida judicial dels últims anys tindrà dubte que al Suprem no hi ha condicions per un judici just". Les declaracions de Sánchez arriben després que ERC, la CUP i EH Bildu hagin decidit no participar de la votació al Congrés, mentre que JxCat votarà 'no': "No tinc ganes d'entrar en qui té més responsabilitat o menys. Simplement constato que no hi ha hagut possibilitat de posar-se d'acord, i no hi ha hagut sorpresa, lamentablement".