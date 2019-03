Ha iniciat la seva declaració assegurant que Carles Puigdemont va advertir-lo al juny que ja no podia "fer marxa enrere" en el camí cap a la independència, però dues hores després ha afirmat tot el contrari.



Enric Millo, exdelegat del Govern espanyol a Catalunya, ha assegurat aquest dimarts davant la Sala Penal del Tribunal Suprem que l'expresident de la Generalitat va contactar amb ell hores abans de la declaració unilateral d'independència (DUI), per conèixer si, en el cas que desistís d'aquest pla i convoqués eleccions autonòmiques, com tenia decidit el Govern segons alguns testimonis i el processat Santiago Vila, l'Executiu de Mariano Rajoy interrompria el seu pla d'activar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, com finalment va passar

Millo es va desentendre de la tramitació del 155, malgrat que el PP tenia majoria absoluta al Senat: "Fes el que hagis de fer", va dir a Puigdemont

El PP tenia i encara té majoria absoluta al Senat, on es tramita l'activació del 155, però Millo va obviar aquesta qüestió i va traslladar a Puigdemont que aquesta tramitació depenia de la cambra alta, "una cosa no té a veure amb l'altra". "Fes el que hagis de fer", li va traslladar.



Des de l'arrencada de la seva declaració com a testimoni, a les 9.30 hores, Millo s'ha desvinculat de l'organització de l'operatiu policial de l'1-O, i ha seguit totalment el guió adoptat per Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría i Juan Ignacio Zoido , d'una banda, i per l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, de l'altra.



En alguns casos, com quan s'ha referit a l'"alineació política" entre l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el Govern, ha calcat les paraules de l'exnúmero dos d'Interior, que també ha reutilitzat per criticar la suposada passivitat de els Mossos. En una mateixa frase, i en resposta a les preguntes del fiscal Javier Zaragoza, ha estat capaç d'afirmar que no hi va haver actuacions dels Mossos per aturar l'1-O, el leitmotiv del seu discurs, i alhora que no coneixia detall dels seus operatius :"no conec les actuacions dels Mossos en aquest període, però crec que no n'hi va haver, pràcticament".

Al seu torn, Millo ha secundat la línia de l'Executiu de Rajoy i ha incidit en el fet que la culpa del que va passar l'1-O va ser únicament de la Generalitat, per mantenir la convocatòria del referèndum -al qual ell no vol aplicar aquesta paraula, com Rajoy i Santamaría-. Segons el seu relat, va advertir a Puigdemont que estava seguint un "pla suïcida", que "perjudicaria molt al conjunt de la societat catalana". Fins i tot, Millo ha reversionat les paraules d'Oriol Junqueras per invertir l'escenari que l'exvicepresident de la Generalitat va descriure en la seva declaració com a acusat: el delegat del Govern volia dialogar, ha afirmat, però va trobar "una cadira buida": la de la Generalitat.

La DUI "no era broma", segons Millo: "Ningú va pensar que era simbòlica"

I, en contra del manifestat per tots els acusats fins ara, però en línia amb el que va expressar Santamaría, Millo considera que la DUI no va ser una declaració merament política o simbòlica, sinó que anava "de debò": "No era una broma ". "Ningú a Catalunya va pensar que era simbòlica".

