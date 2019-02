El primer dia del judici de l'1 d'octubre també ha estat el primer dia de mobilitzacions. A les protestes de primera hora del matí, se'ls hi han sumat les aturades als centres de treball d'aquest migdia, a més de mobilitzacions estudiantils i dels CDR, a l'espera de les concentracions d'aquesta tarda. Una de les aturades més destacades s'ha produït a la plaça Sant Jaume, amb la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, membres del Govern de la Generalitat, Elsa Artadi, o treballadors municipals.



Colau ha qualificat aquest judici com "el fracàs de la política" i creu que l'única manera d'abordar el conflicte és "desjudicialitzar, que la gent surti de la presó i que es reprengui el diàleg i la negociació". Artadi també ha valorat la cita al Tribunal Suprem com "el judici de l'odi": "Volen tapar la vergonya que estan fent".

🔴Sense drets civils i polítics no hi ha democràcia. Ens aturem a la plaça de Sant Jaume amb motiu de l’inici del judici dels dotze líders polítics i socials independentistes. pic.twitter.com/3sv8rsXbpP — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) 12 de febrero de 2019

Un altre dels punts on s'ha fet una aturada ha estat el Palau Robert, a Barcelona, on s'hi han concentrat els funcionaris del departament d'Empresa i també hi ha assistit l'expresident Artur Mas. També part del Parlament de Catalunya ha parat la seva activitat a les 12.00 h amb la concentració de diputats de JxCat, ERC, la CUP i Catalunya en Comú Podem, a més de treballadors de la cambra. Tots ells han mostrat cartells en contra del judici des de l'escala noble de la cambra.



La portaveu republicana, Marta Vilalta, ha insistit a negar el relat de les acusacions: "No hi ha hagut violència, per tant ni rebel·lió ni sedició". No només s'han aturat punts de la vida política catalana, també altres centres de treball, com l'Hospital Clínic de la ciutat, hi han participat amb una concentració de desenes de persones.



Concentració de treballadors i treballadores a l'Hospital Clínic de Barcelona en solidaritat als líders independentistes que aquest dimarts s'enfronten per primer cop al judici de l'1 d'octubre al Tribunal Suprem. @mdelasm

El món estudiantil també s'ha mobilitzat. El Sindicat d'Estudiants ha convocat mobilitzacions per protestar contra el judici, així com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i assemblees de facultats universitàries. Per la seva banda, alguns Comitès de Defensa de la República (CDR) han intentat entrar a l'edifici de la Fiscalia Superior de Catalunya, al carrer Pau Claris, sense èxit. Els CDR han fet una crida a concentrar-se davant la seu i denuncien l'operatiu de Mossos d'Esquadra contra els més dels 200 manifestants que s'han assegut a la carretera i que han acabat sent desallotjats per la policia catalana, entre els quals hi havia el diputat anticapitalista Carles Riera.

Arreu del territori català també s'han viscut altres concentracions, com la de Girona, on una cinquantena de persones s'han manifestat davant les seus dels sindicats UGT i CCOO . També s'han manifestat els treballadors de les delegacions de la Generalitat de Girona, Lleida i Tarragona, com també ho han fet regidors i treballadors dels consistoris d'aquestes ciutats. Les aturades s'han vist a molts altres municipis d'arreu del territori, com Reus o la Seu d'Urgell, i les manifestacions han arribat fins a Brussel·les, on eurodiputats han exhibit cartells a favor de la llibertat dels líders independentistes, acompanyats dels exconsellers exiliats Toni Comin i Lluís Puig.



Aquesta tarda hi ha convocada una concentració a les 19.00 h a càrrec de la plataforma "L'autodeterminació no és delicte" que empara a partits, sindicats i entitats independentistes i sobiranistes de diferent signe.