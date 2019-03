Poc més d'hora i mitja li han durat a la Sala Penal del Tribunal Suprem els vuit primers testimonis citats a la 24a sessió del judici al Procés. Cinc agents de la Guàrdia Civil i tres dels Mossos d'Esquadra han comparegut aquest dijous davant l'Alt Tribunal, i han estat precisament els policies catalans els que han relatat episodis de violència viscuts en primera persona durant les setmanes més tenses a Catalunya, entre finals de setembre i principis d'octubre de 2017, al voltant del referèndum sobiranista de l'1-O.



Els cinc agents de l'Institut Armat, els primers a comparèixer, han il·lustrat el tribunal sobre com van ser els escraches que, segons la seva versió, van patir en diferents localitats catalanes: dos d'ells s'allotjaven a l'hotel Nice de la Seu d'Urgell (Lleida), davant el qual es van organitzar diverses protestes amb cassolades, amb càntics i insults contra els agents.

Va ser precisament en aquest lloc on diversos bombers uniformats es van unir a la concentració, i "es van donar un bany de masses" entre els ciutadans. Els guàrdies civils van percebre un "odi", que van dir no entendre, ja que la seva actuació l'1-O havia estat "molt lleugera", per evitar "mals majors", afirmava un d'ells. El relat al voltant de l'odi contra ells és un argument que les darreres setmanes han anat repetint els diferents agents de la Guàrdia Civil citats com a testimonis en el cas.



Un tercer, que exercia tasques de vigilància a la Comandància de Girona, narrava el pas de tot un comboi de diversos vehicles de bombers, amb camions, furgonetes i 4x4: desfilar davant la comandància amb els llums posades, fent sonar les sirenes. Els van fer botifarres i els van cridar "fills de puta", "feixistes" i "covards", sempre segons el seu relat. Era freqüent, deia, que els cridessin des de cotxes particulars, però no des d'aquest tipus de vehicles.



Dos dels agents, a més, han explicat que van ser seguits mentre passejaven a peu al costat d'un tercer, a Lleida, el 2 d'octubre. Anaven de paisà, si bé un home la identitat del qual desconeixien els va insultar, els va gravar en vídeo i els va fotografiar. Els va reconèixer per haver participat en un operatiu un dia abans, en la jornada del referèndum, i quan van creure haver-lo despistat va tornar a aparèixer, aquest cop al volant d'una furgoneta, per encoratjar els vianants a què actuessin en contra seu. No va aconseguir el seu resultat, si bé després va publicar les fotos a la xarxa social Facebook, destacant els seus rostres amb un cercle vermell.

El pes dels interrogatoris ha recaigut fonamentalment sobre el fiscal Jaime Moreno, amb la participació de l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, i de part de les defenses dels 12 dirigents independentistes processats. El partit ultradretà Vox, que exerceix com a acusació popular en la causa, s'ha mantingut en silenci, sense plantejar una sola qüestió als testimonis.



I, com s'ha procedit fins a la data amb els agents de forces i cossos de seguretat -excepte els alts comandaments, la identitat dels quals és impossible ocultar- tots ells han demanat que no es mostrés la seva imatge. Només una d'elles, l'agent dels Mossos Alexandra Peralta, ha volgut ser identificada pel seu nom i no pel seu número d'agent, ja que el tribunal la va citar d'aquesta manera per error quan li va notificar la data i hora del seu interrogatori.

Amenaces de mort i cridades a la calma



Un dels tres agents que van ser seguits i van veure les seves imatges publicades a internet ha narrat com el seu perseguidor els va dir "que ens anaven a matar, que érem uns assassins". "Aquests animals no els vull al meu país, els carrers seran sempre nostres", deia el missatge en Facebook, tal com ha confirmat al fiscal Moreno. No obstant això, els lletrats de les defenses recordaven que el missatge en qüestió també remarcava que els agents "van venir a repartir [a pegar]" al poble de qui va publicar aquesta foto, i recomanava "calma, molta calma". "No caiguem en les provocacions", resava el text, segons les defenses. Cap dels dos agents ho recordava.



(Hi haurà ampliació)