Nou informe de balanç del judici de l'1-O de la plataforma d'observadors International Trial Watch (ITW). En aquesta ocasió, l'entitat, impulsada pel Centre Irídia, l'Institut de Drets Humans de Catalunya o Novact, entre d'altres, alerta que les declaracions com a testimonis d'agents de la Guàrdia Civil podrien estar "orquestrades i preparades" perquè s'hi repeteixen conceptes, i que el testimoni del tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, àlies Tácito, podria demostrar que estem davant d'un "judici polític".



En aquest sentit, en un comunicat ITW denuncia que la setmana passada va aparèixer al Tribunal Suprem un "nou problema processal", que és el "tractament dels atestats en el judici oral". La queixa fa referència a què el president de la sala, Manuel Marchena, va rebutjar contrarestar les declaracions de Baena amb els atestats que ell va dirigir, amb l'argument que "la sala només considerarà el que es digui al judici". ITW exposa que "en el procés penal l’atestat és clau poder realitzar el contrast en aquesta fase del judici, i molt més en el present cas, en què la instrucció (i l’acord de presó provisional) s'han fonamentat en gran mesura" en els atestats de Baena.



El tinent coronel de la Guàrdia Civil, que segons va revelar Público s'amaga sota el pseudònim de Tácito a Twitter per atacar dirigents polítics que ell mateix investigava, va confessar que la investigació arrencava el 2015 i que s'investigava un moviment polític. Per a ITW seria una "investigació prospectiva", que posaria en evidència dues qüestions: "que podria tractar-se d'un procés polític, no possible en el marc del procés penal espanyol, i si es demostrés que el director operatiu de les investigacions no va actuar amb absoluta neutralitat i imparcialitat tal i com exigeix la llei, resultaria també evident la falta de credibilitat del propi testimoni".

Sobre els testimonis d'agents de la Guàrdia Civil es posa l'accent en què "s'han repetit insistentment conceptes i descripcions de successos. Paraules com ara 'odi', 'tumult', 'massa', 'polvorí', 'insurrecció' o 'por', tot i que es tracta de valoracions subjectives que en res relacionen els acusats amb els fets imputats, han sonat insistentment a la Sala. La utilització d'expressions tan similars podria denotar tant que tals declaracions estarien orquestrades i preparades, com el fet que el judici retransmès en directe estaria contaminant les testificals". En qualsevol cas, els observadors subratllen que les proves aportades fins al moment, constaten una «manca de proporcionalitat» entre aquestes i els càrrecs que persegueix l'acusació.



Altres aspectes dels quals alerten els observadors són que es manté "la preocupació respecte de com continuen tractant-se certs fets que poden ser expressió de l'exercici de drets fonamentals, com el de reunió o manifestació, així com la criminalització d'aspectes ideològics"; així com la la limitació per part de Marchena de "confrontar els testimonis amb el recurs d'imatges vídeo gràfiques o l'exhibició de documentació de la instrucció".