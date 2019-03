El guàrdia civil que va liderar la investigació de l'1-O nega haver-se amagat sota el pseudònim 'Tácito' al judici del 'procés'

El tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena ha negat ser el titular del compte de Twitter des del qual es van abocar crítiques contra l'independentisme sota el pseudònim de Tácito. Baena, que va dirigir la investigació policial de la preparació de l'1-O, ha comparegut aquest dimarts com a testimoni davant la Sala Penal del Tribunal Suprem, en el marc del judici al Procés. Amb obligació de dir veritat, i davant preguntes de l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, el tinent coronel ha negat ser qui s'amaga rere aquest sobrenom, o haver ni tan sols utilitzat aquest compte. En converses amb aquest diari sí que ha reconegut haver-se valgut d'aquest perfil.



"Ja sé per què ho pregunta", responia, abans de recórrer a girs dialèctics. "Hi ha hagut una associació amb aquest compte, perquè tenia un compte personal i jo seguia a aquest compte, com a altres comptes ... Una informació es va associar a aquest compte i ha estat associada a ...". "Ha estat desmentit a premsa, al Senat, a la comissió d'Interior del Congrés ... I no, no sóc propietari d'aquest compte", deia, insistint que tampoc la va utilitzar mai.

No obstant això, qüestionat també per la imatge de perfil d'aquest compte, una serp de cascavell, Baena primer ha rebutjat haver publicat exactament la mateixa fotografia en el seu compte personal a la xarxa Facebook, d'accés restringit, per després mostrar-se incapaç de mantenir-lo. "Són moltíssimes fotos, potser que hagi utilitzat fotografies que s'hagin extret d'internet", "crec que no", apuntava.



Les defenses dels 12 dirigents independentistes processats sostenen que Baena és parcial, donada la seva vinculació amb un perfil anònim crític amb els independentistes, tot i que l'Alt Tribunal ha rebutjat la seva petició d'un examen forense per acreditar que Baena era el titular del compte.

El "període insurreccional" a Catalunya



Malgrat haver estat identificat pel seu nom en tots els mitjans de comunicació, tot i que en la citació judicial únicament apareixia el seu identificatiu TIP de la Guàrdia Civil, Baena ha seguit la línia de la resta de policies i ha demanat que no es difongui la seva imatge.



El tinent coronel ha basat la seva intervenció en la fèrria defensa a les investigacions que va liderar, sempre insistint que complia ordres del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona de la Fiscalia o d'altres autoritats, i recalcant que en cap cas es pot parlar d'una "causa general "contra l'independentisme. "No s'investigava a Òmnium o a l'ANC per se", deia.



En segona instància, carregava contra l'agenda independentista que va tenir la seva "pedra angular" en el referèndum de l'1-O. Durant les més de tres hores en què ha respost a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal i l'advocada de l'Estat, Rosa Seoane -Vox s'ha limitat a dues preguntes despatxades amb dues negatives-, Baena ha assegurat que les protestes en el període de major tensió a Catalunya van mutar a partir dels dies 19 i 20 de setembre de 2017.



​Llavors van donar pas a un "període insurreccional", en què Catalunya es va convertir en "un polvorí". "És inqüestionable", afirmava el testimoni, incidint en el fet que tots els cossos policials "sabien que qualsevol incident petit podia derivar en una escalada incontrolable", si bé "afortunadament no va ser així".



La seva insistència en repetir que es va donar un "període insurreccional", ha portat a l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, a protestar per l'ús d'aquest llenguatge. El president del tribunal, Manuel Marchena, ha reconegut que aquesta expressió està "plena de valoració personal", si bé ha incidit que la Sala no se sentirà vinculada per les seves valoracions.



En aquesta línia, el testimoni ha assegurat que totes les tensions, els "setges", i "escraches a policies", van cessar o es van reduir considerablement després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, a partir del 27 d'octubre de 2017.



Segons aquest relat, en la primera etapa de protestes hi va haver tot just dues agressions a agents, davant les 84 que van comptabilitzar en el "període insurreccional", i a les altres dues que es van produir després del 155. 47 d'elles haurien estat "setges" a casernes de la Guàrdia Civil, i 27 a la Guàrdia Civil. En un d'aquests episodis fins i tot s'hauria documentat el llançament d'una peça de vestir amb "líquid inflamable", aportava, sense concretar on o quan es va registrar llançament.



Tots els preparatius, tota la feina prèvia al referèndum, "comença amb Artur Mas", per desembocar en la consulta de l'1-O, que no era "l'objectiu", sinó la "pedra angular sobre la qual pivotava tot el procés". El fet que aquest referèndum fos "prohibit pel Tribunal Constitucional", era "una condició sine qua non per posar a l'Estat en situació de conflicte".



A l'inici de la seva intervenció, a més, Baena ha reconegut davant del magistrat president de la Sala Penal que va ser condemnat per "un delicte contra la integritat moral". Se li va imposar una multa, tot i que no ha donat més detalls sobre aquesta condemna.



(Hi haurà ampliació)