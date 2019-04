Els observadors d'International Trial Watch - Referendum Case (ITW), encarregats de fiscalitzar el judici al procés, assenyala que alguns dels testimonis de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que han declarat al Tribunal Suprem comparteixen "un passat policial fosc" que han hagut d'explicitar abans de les seves declaracions. Molts d'ells, relacionats amb males praxis policials, com tortures, maltractaments, mort de detinguts o justificació de les actuacions anteriors, tal com assenyala la plataforma en l'informe setmanal que emet des de l'inici del judici.



Aquest és el cas del comandament amb un número d'identificació N29100C, secretari dels atestats vinculats amb l'1 d'octubre, que va declarar el passat 19 de març. L'agent va ser processat per un delicte de tortures, condemnat en primera instància i absolt pel Suprem en un procés en el qual van participar dos membres de l'alt tribunal que encara conserven la seva posició. El que no va explicar l'agent, tal com afegeix ITW, és que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va rectificar la decisió del sistema judicial espanyol i va dictar sentència contra l'Estat per violació de l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans, el qual prohibeix la tortura.



A més, ITW torna a denunciar que el relat dels testimonis policials és "pràcticament idèntic", com ja ha fet en passades ocasions. El grup d'experts critica que les nombroses similituds en les declaracions dels agents citats per l'acusació podria estar "contaminada" per les dels seus caps, tot i que l'article 704 de la Llei d'Enjudiciament Criminal ho prohibeix.

Marchena segueix "limitant" les defenses

L'informe també insisteix en qüestionar la posició del president de la sala, Manuel Marchena, de qui considera que "afavoreix les explicacions subjectives dels testimonis de l'acusació" mentre que censura els interrogatoris de les defenses. Per aquest grup d'experts, Marchena permet que els testimonis puguin "recrear-se en escenes de manifestants actuant" però limita les defenses quan "proven de fer entrar en contradicció el declarat i el que s'entén per dret legítim a exercir el dret a reunió i manifestació".



A tall d'exemple, la plataforma cita la declaració d'un agent de la Policia Nacional quan la defensa li va preguntar si va veure com el cos perseguia i colpejava maniestants. Relata com Marchena va considerar la pregunta fora de lloc, ja que no podia permetre que es preguntés al testimoni "el que el mateix lletrat creia que el testimoni hauria d'haver vist". Els experts qualifiquen aquest argument de "retorçat" i "gens convincent" i lamenten que, a més, les contradiccions tampoc es puguin fer aflorar amb el visionament de vídeos de l'1-O.



En afegit, els experts lamenten que no es pugui conèixer el calendari complet del judici, ni l'ordre en què es practicarà la prova testifical, ja que consideren que "entorpeix la preparació dels interrogatoris i debilita l'exercici del dret de defensa".