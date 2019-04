Les defenses no tindran l'última paraula amb els testimonis cridats per altres lletrats amb els que comparteixen estrada en el judici la cúpula del Procés. El president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha rebutjat aquest dijous la petició de l'advocat Jordi Pina, a càrrec de les defenses de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, que dimecres va sol·licitar al tribunal que abordés els interrogatoris en un altre ordre. Tres advocats, que representen a quatre dels 12 processats, han formulat protesta.



En aquesta jornada, la 35a sessió de la causa, han començat a desfilar davant l'Alt Tribunal els testimonis proposats únicament per les defenses dels acusats, després de setmanes de compareixences de testimonis de les acusacions. En aplicació del sistema seguit fins a la data, la Sala va decidir que primer interrogaría el lletrat -o els lletrats- que hagués sol·licitat la citació del testimoni en qüestió, per donar després la paraula a la resta de defenses, i posteriorment cedir a les acusacions, començant per la Fiscalia i seguint amb l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular dels ultradretans de Vox.

Per contra, Pina plantejava que, conclòs l'interrogatori de la defensa que hagués reclamat la citació del testimoni en qüestió, el tribunal donés la paraula a les acusacions, per després tornar-la a les defenses que volguessin intervenir, per garantir així que tinguessin l'última paraula . El lletrat volia que, independentment de qui hagués reclamat la presència d'aquests testimonis, les defenses fossin les que tanquessin el torn, com han vingut fent fins ara, mentre compareixien els testimonis cridats per les acusacions.



De fet, Marchena ha reconegut que l'ordre plantejat per Pina "té el suport d'una pràctica molt estesa" entre els tribunals espanyols, tot i que la sala continuarà aplicant el criteri emprat fins a la data: els testimonis cridats per qualsevol de les acusacions seran preguntats immediatament després per la resta d'acusacions, per després respondre en bloc a les defenses, i al revés.



Segons el president de la sala, aquest ordre no implica cap risc per al dret de defensa, però els lletrats no pensen el mateix. Els advocats Olga Arderiu, Andreu Van den Eynde i Marina Roig, a càrrec de les defenses de Carme Forcadell, Oriol Junqueras i Raül Romeva, i Jordi Cuixart, respectivament, han expressat protesta.