Va tenir "por" al "que hi havia fora". La secretària judicial que va participar en el registre al Departament d'Economia de la Generalitat el 20 de setembre de 2017, Montserrat del Toro, ha assegurat aquest dimecres que va arribar a demanar a la Guàrdia Civil que li facilités un helicòpter per abandonar aquesta seu, per la seva "por" a sortir entre els milers de manifestants que es van concentrar a les portes de l'edifici, en protesta pel seu registre per ordre judicial.



La lletrada ha comparegut com a testimoni davant la Sala Penal del Tribunal Suprem, responsable de jutjar el Procés, per traslladar la seva versió del que va passar en un episodi de màxima rellevància. La protesta del 20-S és un puntal del relat sobre la suposada violència del Procés que esgrimeix la Fiscalia, i del Toro ha fet seves les expressions del Ministeri Públic per referir-se a aquesta concentració, que al seu torn estan copiades de la interlocutòria del jutge instructor, Pablo Llarena.

Així, ha relatat que va haver de descartar els tres plans que li va oferir la Guàrdia Civil perquè abandonés l'edifici, en considerar que cap d'ells permetia garantir la seva seguretat "personal i professional", en referència a les actes del registre que portava en una carpeta. "Vaig tenir preocupació tot el dia i por a partir de les 21.30", quan la concentració "es va transformar en un tumult de gent i era impossible sortir, perquè no es podia transitar pel carrer".



Del Toro, que ha demanat que no es difongués la seva imatge, ha detallat davant el fiscal Javier Zaragoza com va viure aquesta jornada des de primera hora del matí, quan va començar el registre: com hi havia persones fotografiant l'edifici, com els agents de la Guàrdia Civil li van recomanar que no s'acostés a les finestres perquè no captessin la seva imatge, i com, vista la impossibilitat que un helicòpter aterrés en un terrat plena d'antenes, va trucar el jutge instructor del Jutjat 13 de Barcelona, ​​que precisament estava de guàrdia. El tinent de la Guàrdia Civil, apuntava, li va traslladar "que no hi havia més opcions", que "no esperaven més ajuda".



Per això va contactar amb el jutge, Juan Antonio Ramírez Sunyer: "M'has de treure d'aquí", assegurava haver-li dit. Així, la lletrada de l'administració de justícia ha relatat també que, temps després dels fets, va saber que el jutge va fer arribar al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que tenia tot just "trenta minuts" per facilitar-li una sortida de l'edifici.

Transcorregut aquest termini, dos agents dels Mossos vestits de paisà es van dirigir a ella per oferir-li que sortís per l'edifici contigu a la Conselleria, el Teatre Coliseum. En contra del repetit relat de la "sortida saltant per les teulades", la secretària judicial ha detallat que va accedir a aquesta zona des de la segona planta de l'edifici, tot i que va requerir l'ajuda d'un dels mossos per sobrepassar un mur d'un metre, segons les seves paraules, i després per despenjar-se d'una paret.



