Junqueras veu "impossible" pactar un Govern amb el PSC després del 14-F

L'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dilluns el suport del seu partit per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), però ha deixat clar que és "impossible" un pacte de Govern amb el PSC després de les eleccions al Parlament del 14 de febrer. En una entrevista a TV3, ha assegurat que no confien en el Govern espanyol ni en les seves institucions, però ha justificat que permetessin l'aprovació dels comptes en benefici dels catalans.



"Si haguéssim votat en contra dels PGE, haguéssim donat suport a la continuïtat dels pressupostos del PP. No ho fem per fer un favor a un altre partit, ho fem per ajudar els ciutadans de Catalunya. Els recursos aniran als ciutadans de Catalunya", ha recalcat. Segons Junqueras, no permetre l'aprovació dels PGE condemnava els catalans a quedar-se amb uns comptes que, al seu parer, impedirien afrontar els reptes actuals, de manera que creu que era imprescindible la decisió d'ERC "encara que hi hagi qui la critiqui, potser perquè les seves prioritats no són les escoles o els hospitals ", en al·lusió clara a JxCat, que va votar-hi en contra.

Junqueras descarta pactar amb els socialistes, "entre altres coses, perquè els seus dirigents estan satisfets i contents amb les polítiques repressives"

També ha justificat que els republicans hagin pactat el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, ​​però afegeix que aquest acord no és traslladable al Govern de la Generalitat: "És important posar recursos al servei de la gent perquè pugui tirar endavant. Una altra qüestió, que crec que s'entén, és que és impossible que pactem el Govern amb el PSC". "Entre altres coses, perquè els dirigents del PSOE estan satisfets i contents amb les polítiques repressives. Les han aplaudit i protagonitzat", ha lamentat Junqueras, que ha defensat la importància que hi hagi majories parlamentàries el més estables possibles després de les eleccions, quan se li ha preguntat si acceptaria el vot de PSC per un govern en minoria amb els comuns.



Tot i que considera molt important que l'independentisme superi el 50% dels vots, ha defensat també la necessitat de "ser molts més i més forts" per avançar cap a la independència, després d'advertir que l'1-O es va evidenciar que l'Estat està disposat a utilitzar totes les seves eines contra aquest objectiu. No obstant això, en una altra al·lusió implícita a JxCat, ha preguntat als que no comparteixen la seva tesi com justifiquen que hagin de "ser menys i més febles". "No compartim que l'objectiu sigui ser menys, cada vegada més purs, més nets, i alhora més febles. Hem de ser cada vegada més forts i transversals", ha defensat Junqueras, que ha reivindicat el treball i la cohesió interna d'ERC davant de la del partit de Carles Puigdemont, sense citar-lo.

Segons Junqueras, hi ha formacions rivals d'ERC que estan patint "dificultats internes, escissions i separacions", però els ha demanat que aclareixin el més ràpid possible aquesta situació perquè puguin posar-se al servei dels catalans. A més de desitjar-los sort perquè, ha assegurat, hauran de col·laborar per tirar endavant Catalunya, ha presentat ERC com un partit d'esquerres i sensibilitat social, i ho ha comparat amb altres partits "que estan situats en àmbits més conservadors, de centre dreta i que defensen polítiques més tradicionals".