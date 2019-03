La Junta Electoral dona 24 hores a Torra per retirar els llaços grocs i l'avisa que si no ho fa li podria exigir responsabilitats penals

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimat el recurs del president de la Generaltat, Quim Torra, contra l'ordre de retirar els llaços grocs i estelades dels edificis de la Generalitat per ser contraris a la neutralitat que s'exigeix ​​als poders públics en període electoral, i li ha donat 24 hores per complir aquesta resolució avisant que, en cas contrari, podria exigir-li responsabilitats "administratives i, si s'escau, penals".



Fa una setmana, la JEC va donar 48 hores a Torra per retirar aquests símbols dels edificis i espais públics atenent així una petició registrada per Ciutadans, que es queixava de l'exhibició de símbols "ideològics" o "partidistes", una cosa prohibida per l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). En la seva resolució, l'organisme encarregat de vetllar pels processos electorals argumentava que la llei prohibeix que els poders públics prenguin partit en les eleccions i que tant el llaç groc de solidaritat amb els presos polítics com la bandera estelada són "símbols partidistes utilitzats per formacions electorals concurrents a les eleccions "del proper 28 d'abril.



En complir-se les 48 hores dictades per la JEC, el president de la Generalitat va presentar un escrit avisant que no retiraria aquests símbols de les façanes públiques al·legant que respecta "el dret fonamental a la llibertat d'expressió dels treballadors públics". La JEC ja va argumentar que la llibertat d'expressió no és aplicable als governants, que han de ser neutrals en període electoral.



En el text, Torra explicava que les resolucions del Parlament de Catalunya han expressat reiteradament que l’estelada és un símbol que representa un anhel de llibertat i una reivindicació “democràtica, legítima, legal i no violenta”. També recordava que “no consta que cap institució de l’estat hagi qüestionat” el posicionament del Parlament i concloia que “el caràcter de símbol partidista, que la resolució de la JEC atribueix a l'estelada, contravé la resolució del Parlament i suposa una interpretació subjectiva”.



A més a més, argumentava “la contradicció que suposa la prohibició de l'exhibició d'aquests símbols en edificis de la Generalitat de Catalunya a fi de mantenir la neutralitat política” quan aquesta actuació “està afavorint els postulats dels partits” que “han atacat sistemàticament aquest tipus de manifestació”, en una clara al·lusió a Cs.