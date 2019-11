Un míting a Cotxeres de Sants que ha començat amb música del candidat al Senat Roger Español, un audiovisual amb declaracions dels presos polítics i exiliats i una declaració d’intencions coral per part d'una desena de candidats i membres de l’espai polític de Junts per Catalunya, que ha tancat des de l'exili l’exconseller Lluís Puig. Només començar els parlaments, dard pel president en funcions del Govern espanyol: “Que cap Pedro Sánchez insinuï que s’arrestarà el nostre president. La separació no és toca, ni tampoc el president Puigdemont”, ha dit l'advocat i candidat Jaume Alonso-Cuevillas.

L’acte ha continuat amb la lectura del missatge enviat des de LLedoners pels presos de JxCat, en el qual han reafirmat que els més de 40 anys de privació de llibertat als que els ha condemnat el Tribunal Suprem no els han “fet canviar d’opinió”. I en aquest sentit, han fet referència a una “aposta per la unitat”, interpel·lant a la resta de partits independentistes.

Puigdemont pronostica una crescuda de vots

Junts per Catalunya ha escollit l'espai que en altres ocasions també ha acollit actes de la CUP o els Comuns per tancar el període d’actes de campanya arreu del territori. Un recinte molt ple de públic que constantment ha interromput parlaments i intervencions amb proclames de “Llibertat”, “President” o “Independència”. En la seva intervenció per videoconferència l’expresident Carles Puigdemont ha reconegut que no van "sobrats de diputats” però ha vaticinat una crescuda en vots el proper diumenge.



Ho ha atribuït al fet d’“haver posat contra les cordes el president Pedro Sánchez” i d'haver-lo posat "en evidència" després de les seves declaracions en les quals va fer referència al control de la Fiscalia per part del Govern i a la promesa que va fer de detenir Puigdemont i portar-lo a l'Estat espanyol. “A alguns la campanya se’ls està fent llarga, als de JxCat sempre se’ns fa curta” ha reblat.

En un to similar s’ha expressat el president de la Generalitat, Quim Torra, quan ha situat les declaracions de Sánchez “al TOP” i per davant de la recordada frase de Mariano Rajoy “¿Y la Europea?” i ha esgrimit que “la demofòbia de l’Estat espanyol està trencant Europa”. Tampoc ha estalviat arguments a favor de la unitat política assegurant que “no hi ha cap altra sortida”



La candidata Míriam Nogueras ha dit al govern en funcions que no els fa "cap falta” en el seu camí cap a la independència. Nogueras també ha aprofitat la intervenció per retreure el paper dels “mitjans de les clavegueres de l’Estat” en la criminalització de l’espai polític independentista i ha reivindicat que “els del president [Puigdemont] som aquells que hem decidit que Catalunya i els seus ciutadans seran lliures”.

Durs amb ERC i la CUP

Els missatges del míting ha canviat de color en els moments en els quals els candidats han fet referència a la resta de partits independistes. De fet, la candidata Laura Borràs a l’inici de les seves paraules en les que s’ha desfet en elogis per un gran nombre de col·lectius ha subratllat que “no puc donar gracies als nostres companys de viatge”, els candidats d'ERC i de la CUP. Borràs ha recordat que durant el debat electoral de TV3 va proposar conformar un grup parlamentari a Madrid –que Puigdemont ha batejat amb el nom de “Gran Grup de la República Catalana” – i les dues candidatures en diferents moments hi han tancat la porta.

Un altre retret recurrent, en aquest cas als republicans, ha estat el fet d’assegurar que “no regalarien cap vot a canvi de res”. Fins i tot l’expresident Artur Mas ha felicitat en to irònic a la candidata Borràs dient-li que celebrava el seu paper durant la campanya però no ho feia “a cambio de nada”, recordant les paraules del discurs del diputat Gabriel Rufián a la tribuna del Congrés dels Diputats durant el debat de la investidura fallida, sinó que li demanava un bon resultat l’endemà de l’aniversari del plebiscit del 9N.

Borràs ha assegurat que des de JxCat intenten "trobar una solució a cada problema” i no a la inversa. Ha tirat dards a ERC i a la CUP per interpel·lar als Comuns a teixir un front d’esquerres i als Comuns per haver demanat la compareixença del president Quim Torra després de l’aparició en alguns mitjans els seus suposats vincles amb membres de CDR empresonats. Així ha conclòs amb la voluntat de respondre “al veredicte del tribunal amb el veredicte de les urnes” el diumenge. La votació ha comentat que ha de ser “per tots els presos polítics, els 49” i no només els exconsellers i líders polítics.

Exigència de canvi en el model policial

La intervenció de Roger Español, que va perdre un ull com a conseqüència de la violència policial de l’1 d’octubre, ara candidat de JxCat al Senat, ha estat una nota destacada de la nit a Cotxeres. Més enllà d’haver estat l’encarregat d’obrir l’acte tocant el saxofon, ha fet un discurs en la linia de JxCat i alhora crític amb la política de seguretat del Govern català. L’excandidat al Congrés de Front Republicà, la plataforma liderada per Albano-Dante Fachín, ha exigit “la imprescindible unitat d’acció de l’independentisme” per seguir amb el mandat de l’1 d’octubre, però també ha demanat un “canvi de model policial i penitenciari” sense especificar el cos, però posant implícitament en qüestió la gestió política del conseller d’Interior de la Generalitat Miquel Buch.