Junts trasllada a Aragonès la necessitat "urgent" de crear una direcció estratègica col·legiada de l'independentisme

Junts ha traslladat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, la "urgència" de constituir una direcció estratègica col·legiada de l'independentisme. Així li ho han dit el president del grup parlamentari, Albert Batet, i la portaveu, Mònica Sales, en el marc de la roda de contactes que el president està fent amb partits i entitats per "refer la unitat". Com ha recordat Batet, aquesta direcció ja estava contemplada al pacte de govern entre Junts i ERC, però nou mesos després segueix sense existir. Per a Junts, aquesta direcció s'hauria de fer dins el marc del Consell per la República, i consideren que l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont, és "un element essencial" per a l'espai compartit.

Durant la roda de premsa Batet ha explicat que ha traslladat a Aragonès "la constatació que l'independentisme no està avançant" i que "la taula de diàleg no va enlloc". El president del grup parlamentari ha recordat que només s'ha fet dues reunions de la taula en dos anys i que no hi ha hagut cap resultat.



Precisament per això, des de Junts creuen que el "fracàs" fa encara més necessària la direcció estratègica col·legiada, a la que hauria d'haver-hi els partits i entitats independentistes, per poder traçar una alternativa a la taula. Segons Batet, l'òrgan ha de definir com avançar cap a la independència i com fer front a la repressió.

Just en les negociacions per a la investidura d'Aragonès els partits ja van debatre quin havia de ser l'espai on es coordinés l'independentisme. La proposta de Junts ja era fer-ho en el marc del Consell per la República, una idea que no tots els actors veien amb bons ulls. Ara, JxCat ha recuperat la qüestió i ha tornat a situar la coordinació dins d'aquest espai. Segons Batet, el Consell té "una transversalitat i una pluralitat molt potent" i ha defensat que "s'hi ha sumat pràcticament tothom". A més, Junts també defensa Puigdemont com a "element essencial" per a les converses entre l'independentisme.

La direcció col·legiada a l'acord de Govern ERC-Junts

En l'acord de govern d'ERC i Junts s'hi recollia el compromís de constituir un espai compartit d'anàlisi i direcció política, que hauria d'incloure Junts, ERC, CUP, ANC i Òmnium. A l'acord s'hi defensava que l'espai "actuï de forma discreta i busqui transitòriament la coordinació amb el Consell per la República fins que aquest finalitzi la seva reformulació en consens entre totes les organitzacions perquè l'espai de Coordinació, Consens i Direcció estratègica es pugui situar en el seu marc".



A més, es contemplava que la direcció estratègica estigués formada per dos o tres representants de cara organització, mentre que també hi hauria un comitè tècnic –amb un o dos membres de cada organització- que seria responsable de la preparació, seguiment i execució dels acords de la direcció.

Sense detalls de la proposta de Borràs per a l'escó de Juvillà

D'altra banda, durant l'atenció a mitjans Batet no ha volgut entrar en la polèmica per la gestió de l'escó de Pau Juvillà i ha insistit que la roda de premsa només se circumscriu a les converses amb Aragonès. Així, s'ha limitat a dir que el seu grup parlamentari defensa la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i no ha volgut entrar en detalls de quina és la proposta que Borràs va fer a ERC i la CUP per salvaguardar l'escó de Juvillà.