El jutge acorda reobrir la causa contra el primer investigat per l'assassinat d'Helena Jubany a Sabadell

El titular del jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha acordat reobrir la causa contra Santi Laiglesia, el primer investigat per l'assassinat d'Helena Jubany l'any 2001, la bibliotecària de Mataró que residia a la capital vallesana. La decisió arriba després que les mostres d'ADN de l'actual investigat, Xavi Jiménez, no concordessin amb les trobades a la roba que duia la noia quan va morir.

Ara, però, es vol comparar les mostres biològiques amb les del propietari de l'immoble on van passar els fets, fet pel qual també va ser el primer sospitós en la investigació. Laiglesia, però, pot recórrer la reobertura del cas. A banda, el jutjat també ha rebut un informe pericial lingüístic de pèrits especialistes sobre l'escriptura dels anònims que va rebre la jove, que conclou que hi ha indicis que permeten atribuir-los a Jiménez.

Fa gairebé dos anys l'Audiència de Barcelona va revocar la resolució dels jutjats de Sabadell de reobrir la causa per l'assassinat de Jubany. En aquell moment, l'Audiència va manifestar que les noves proves aportades per la família per intentar inculpar Santiago Laiglesia tenien "escassa fiabilitat".

El fet que Laiglesia residís o no al pis de la seva parella, Montse Careta, al bloc on van assassinar Jubany, o que Careta consumís el mateix medicament amb què va ser enverinada la víctima, va dir l'Audiència, són indicis que ja van ser investigats i que són "insuficients" per assenyalar culpables. Per tot plegat, l'Audiència va considerar "inútil" que els Jutjats de Sabadell continuïn practicant diligències sobre el cas.

La jove bibliotecària mataronina, resident a Sabadell quan la van matar, va ser assassinada el 2 de desembre de l'any 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades, però el cas es va tancar en fals l'any 2005 en no poder-se assenyalar cap culpable.