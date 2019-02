La jutge arxiva per "pacífic" el tall de l'AVE a Sants de la vaga del 8-N

La titular del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha tornat a arxivar la causa contra nou activistes acusats d'ocupar la línia de l'AVE a l'estació de Sants de Barcelona a la vaga general del 8 de novembre de 2017, en concloure que van tenir una presència "efímera" a les vies i que la seva actuació va ser "pacífica i assossegada".



La causa s'havia reobert el gener de l'any passat a instàncies de la Fiscalia, després de ser arxivada inicialment al desembre de 2017. En el marc d'aquesta causa, la jutge va citar com investigats nou vaguistes, identificats pels Mossos d'Esquadra quan sortien de les andanes després d'ocupar suposadament, al costat d'altres centenars d'activistes dels CDR, vies de l'Estació de Sants, impedint la circulació de tres de l'AVE entre les 16.45 i les 22.30 hores, cosa que va afectar milers de persones.



En la resolució d'arxiu, la jutge sosté que no s'ha vist en els investigats "cap funció de direcció, coordinació de la protesta" ni que realitzessin cap tasca de portaveus o similar, ni que el seu comportament tingués "cap indici de violència o intimidació".



La jutge subratlla que tots els imputats, que van participar en una protesta contra l'empresonament dels líders independentistes, van ser identificats pels Mossos quan sortien de l'Estació de Sants, si bé únicament quatre d'ells apareixen a les imatges tallant les vies, encara que per "escassos lapses de temps", amb una "permanència efímera" a les vies. A més, ressalta que cap dels investigats va causar danys en les vies mitjançant la col·locació d'obstacles imprevisibles, ni vessat substàncies inflamables o lliscants.



Segons la jutge, no consta tampoc que l'ocupació de les vies causés un "greu risc" per a la circulació, en tant que el tren AVE que era a l'estació no estava circulant ni en marxa i que l'ocupació "va ser pacífica i assossegada, sense incidències ". L'única cosa acreditada en la investigació, segons la jutge, és que la presència d'alguns dels investigats en les vies va ser "merament puntual" i que l'ocupació va ser "esporàdica" per part dels imputats.



També apunta la jutge que el tall del servei va ser "parcial", ja que durant la protesta va poder sortir un tren d'alta velocitat i que a més els danys i afectació per als usuaris "es van mitigar en part" perquè Renfe i Adif van establir un servei alternatiu d'autobusos.



El col·lectiu antirepressiu Alerta Solidària ha celebrat l'arxivament del cas.