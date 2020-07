El jutge del cas Villarejo imputa Corinna Larsen i la cita a declarar

El jutge Manuel García Castellón ha imputat l'amiga de Joan Carles I Corinna Larsen i l'ha citat el 8 de setembre a la peça on investiga les gravacions de les converses que va mantenir amb el comissari jubilat José Villarejo en què aquesta parlava dels comptes del rei emèrit a Suïssa.



El magistrat de l'Audiència Nacional ha acordat la reobertura d'aquesta peça, anomenada Carol i que és la número 5 del cas Villarejo, on investiga aquestes suposades gravacions i també ha cridat a declarar com a imputats el comissari José Villarejo, el seu soci Rafael Redondo i l'expresident de Telefónica Juan Villalonga, segons confirmen fonts jurídiques aquest dilluns.



A més d'aquesta investigació, la Fiscalia del Tribunal Suprem ha assumit la que dirigia Anticorrupció sobre el presumpte cobrament de comissions per l'adjudicació el 2011 de l'AVE a la Meca (Aràbia Saudita) en comprovar que podria estar-hi involucrat el rei emèrit, que és aforat i la inviolabilitat que tenia fins que va deixar de ser rei en 2014 impedeix que se'l pugui investigar.

Cal recordar que Público va revelar que l'empresari Adrián de la Joya es va reunir amb Corinna i Villalonga mentre s'ordia el xantatge a l'emèrit i el CNI. En concret, al gener de 2017 aquest rotatiu va revelar el xantatge que la Brigada política de la Policia estava preparant contra els serveis d'intel·ligència i la Casa Reial. Entre les persones involucrades hi havia els comissaris Villarejo i Eugenio Pino i els seus infiltrats als mitjans, Eduardo Inda i Manuel Cerdán. En els àudios de la causa Tàndem, es revela que Adrián de la Joya i Juan Villalonga també estaven a la diana del pla.



Podemos ja es va querellar contra Pino, Villarejo i Inda per "extorsió i obstrucció a la Justícia" després que Público avancés que el director adjunt operatiu jubilat havia amenaçat el CNI i a la Casa Reial amb estirar la manta i revelar tots els detalls del cas Corinna si és investigat en alguna de les causes judicials obertes sobre la màfia policial que va dirigir.