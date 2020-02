La jutgessa avala el permís de 72 hores de Jordi Sànchez contra el criteri de la Fiscalia

La jutgessa del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 5 ha avalat el permís penitenciari de tres dies per Jordi Sànchez, que havia estat qüestionat per la Fiscalia per considerar que era "prematur" i pel fet que l'expresident de l'ANC no havia admès els fets. La titular del jutjat considera que hi ha "suficients garanties que l'intern en farà un bon ús", segons ha recollit Europa Press.



La magistrada ha pres aquesta decisió en contemplar que es compleixen els dos requisits necessaris per autoritzar un permís d'aquesta durada: Sànchez ja ha complert una quarta part de la condemna de nou anys i té "bona conducta". Ja s'havia pronunciat en el mateix sentit pel que fa a Jordi Cuixart.



En la interlocutòria emesa avui, la jutgessa rebutja els arguments de la Fiscalia i també la petició que realitzi un programa específic pel delicte de sedició, ja que no existeix, i recorda que "no es pot pretendre canviar o modificar el pensament o ideologia polític de l'intern".



"La pretensió de rebuig i modificació dels principis, pensaments i voluntats legítimes que té l'intern ni es contempla en la normativa penitenciària ni en la nostra Constitució i atemptaria contra els més elementals drets fonamentals", afirma.

El TC avala la presó preventiva de Romeva

D'altra banda, el Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat avui el recurs d'empara presentat per Raül Romeva contra la presó preventiva que li va ser imposada durant la instrucció i la celebració del judici pel procés i l'ha qualificat de mesura "proporcionada i legítima".



La sentència emesa avui segueix la línia argumental dels recursos ja resolts del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, entre d'altres presos. Tot i això, ha estat adoptada sense unanimitat i amb un vot particular signat per tres magistrats, que consideren que s'hagués pogut estimar el recurs i anul·lar les resolucions impugnades del Tribunal Suprem.



Els magistrats Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés-Dal-Ré i María Luisa Balaguer Callejón consideren que era necessari valorar el context, en què ja s'havia aplicat l'article 155 a Catalunya.