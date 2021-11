JxCat titlla de "fracàs" el preacord per tramitar els pressupostos amb En Comú Podem però en facilitarà la tramitació

La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha qualificat de "fracàs" el preacord a què ha arribat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el grup d’En Comú Podem per tramitar els pressupostos -elaborats pel conseller de JxCat, Jaume Giró- i n’ha desmarcat el seu partit. "El Govern no ha pactat amb els Comuns, ho ha fet ERC", ha reblat. Minuts abans, Aragonès ha comparegut per informar sobre l'acord i mirar de tancar esquerdes amb el soci de Govern.

"El Govern no ha pactat amb els Comuns, ho ha fet ERC"

Per la portaveu, el partit ha fet "tots els esforços que ha cregut necessaris" per treballar amb la CUP, que dissabte va anunciar que no donarà suport als comptes: "Ens hagués agradat que la mateixa intensitat per defensar la legislatura del 52% l’hagués tingut ERC". Tot i això, Artadi no ha respost sobre si estaven disposats a renunciar als macroprojectes de Hard Rock al Camp de Tarragona ni als Jocs Olímpics d'Hivern de 2030, dos dels principals esculls per l'acord amb la CUP i als quals JxCat ha donat suport explícit reiteradament.



Artadi ha lamentat el que considera que trenca de facto la majoria independentista al Parlament i ha dit que demanaran una reunió d’urgència a ERC per avaluar el compliment de l’acord de Govern entre els dos partits.

Consideren que no hi ha canvis substancials i per això donaran llum verda als que són els seus propis comptes

La portaveu ha informat, tanmateix, que el preacord "no altera el contingut principal dels pressupostos". "Segueixen sent els pressupostos del conseller Giró però alteren la majoria de la investidura, considerem que això és políticament rellevant i tindrà conseqüències", ha alertat. Com que no hi ha canvis substancials, però, JxCat donarà suport a la tramitació dels comptes en el ple d'aquesta tarda al Parlament.



El preacord s’ha assolit gràcies a l’intercanvi per Barcelona, segons Artadi, i no per canvis substancials en el pressupost, de manera que no veuen "cap contradicció" en donar-hi llum verda. Tot i això, Artadi ha informat que presentaran esmenes als canvis que es puguin produir en els pressupostos arran de l’acord amb els comuns.

L'estabilitat de Barcelona, "moneda de canvi"

Artadi, que també és la presidenta del grup municipal de JxCat a l’Ajuntament de Barcelona, ha afirmat que el preacord té un "objectiu partidista" perquè s’ha utilitzat com a "moneda de canvi" l’estabilitat al consistori barceloní. Una de les contrapartides de l’acord ha estat el canvi de posició d’ERC a Barcelona, que finalment sí que facilitarà que tirin endavant els comptes municipals, després de votar-hi en contra la setmana passada. "ERC seguirà sent la crossa del pitjor govern municipal que ha tingut Barcelona. Ernest Maragall ha enterrat la seva credibilitat, ha renunciat a ser oposició i a ser un candidat creïble a l’alcaldia per a 2023", ha afirmat la portaveu.



Així mateix, Artadi ha dit que el fracàs de no donar recorregut a la majoria del 52% és de tots tres partits, però, en darrera instància, d’Aragonès. "Avui s’abandona la majoria independentista", ha criticat.