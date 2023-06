L'acord entre Junts i ERC i els vetos entre comuns i PP aplanen el camí de Trias cap a l'alcaldia

La incògnita sobre qui ostentarà la vara d'alcalde a Barcelona en els propers quatre anys no es podrà donar per resolta del tot fins el ple que se celebrarà aquest dissabte a la tarda a l'Ajuntament. Tot i això, els moviments que hi hagut en les últimes hores apunten cap a un probable govern en minoria de Junts amb ERC, amb Xavier Trias i Ernest Maragall com a tàndem al capdavant.

Els jocs d'aliances han explorat fins a fórmules rocambolesques

Els resultats ajustats han provocat un joc d'aliances que, tot i que han explorat fins i tot fórmules rocambolesques, sembla que finalment apostaran per l'acord independentista.



Tot i que aquest tema pràcticament va ser inexistent en campanya, les sinergies entre Junts i ERC i la negativa dels republicans a donar l'alcaldia al PSC han conduït de forma natural cap aquí.

Ernest Maragall a la seu d'ERC Barcelona des d'on es pilota la seva campanya com alcaldable. — Joanna Chichelnitzky

Les converses entre els dos líders s'han fet de manera discreta i, tot i que algunes informacions ja han donat el pacte per tancat, faltava acabar de tancar-ne alguns serrells i sotmetre'l a votació de la militància. Fonts de la negociació admetien tot i això que la negociació "avança bé", i el propi president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que estigui tirant endavant.



L'acord permetria a Trias recuperar l'alcaldia de la capital catalana, que ja va ostentar entre 2011 i 2015, mentre que Maragall se situaria com a primer tinent d'alcalde. El repartiment del cartipàs reservaria quatre tinences d'alcaldia per a Junts i dues per a Esquerra. Aquest pacte, però, no garanteix l'alcaldia a Trias si s'articula una majoria alternativa, ja que només suma 16 regidors (la majoria se situa en 21).



Una majoria alternativa a Trias

Tot i la victòria de Trias, en un inici ni Collboni ni Colau van donar per morta la constitució d'un govern progressista, que passava pel suport d'ERC. Però l'avançament de les eleccions generals feia molt díficil que els republicans donessin l'alcaldia al PSC, amb qui competiran a les generals per ser la força més votada a Catalunya.

L'avançament de les generals allunyava el govern progressista

Trias va quedar com a número u, amb 11 regidors, el PSC de Jaume Collboni segon, amb 10, i l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, tercera, amb 9. Els republicans, despenjats amb 5. El PP va obtenir 4 regidors i Vox, 2. Per elegir alcalde, en primera volta algun candidat ha d'obtenir majoria absoluta, i si cap ho fa, es proclama batlle el cap de la llista més votada.



Aquesta setmana Colau va fer un pas més i va proposar un repartiment de l'alcaldia a tres bandes, amb un any per a Maragall i any i mig per ella i després per Collboni. Una proposta que no va convèncer a cap dels dos possibles socis i va ser descartada en poques hores.



Els comuns han fet pressió tant als dirigents socialistes com als republicans per fer possible aquest govern progressista que serveixi per seguir desenvolupant les polítiques dels últims mandats, amb eixos com reduir la contaminació, regular el turisme i posar fre a l'especulació.

Aliances imaginatives

Descartat l'acord PSC-Comuns-ERC, els socialistes ho fien tot a l'última estratègia que queda, que és que als seus vots i als de Colau s'hi sumin els del PP de Daniel Sirera. Aquesta aliança inèdita compta amb recances tant dels populars com dels comuns, que es veten mútuament.

El PP no vol reeditar una fórmula Valls

Collboni ho planteja en termes de la dicotomia entre ell i Trias, que posaria la ciutat en mans dels independentistes. "Qui no voti el candidat del PSC està permetent que el de Junts sigui alcalde", va afirmar en una compareixença aquest dijous, en un missatge dirigit al PP.



Els populars estan disposats a votar a Collboni per evitar precisament el "front independentista" conformat per Junts i ERC, tal com ha reiterat aquest divendres Sirera amb una carta al socialista, però a canvi que els comuns no estiguin al govern. El PP no vol repetir una nova operació Valls que acabi amb un govern progressista.



Tot i això, en la compareixença d'aquest dijous, el socialista va reclamar els vots dels comuns "per responsabilitat", es va comprometre a formar-hi govern i alhora va demanar el suport del PP.

Colau i Collboni en un debat durant la campanya. — David Zorrakino / Europa Press

Però els comuns van deixar clar que no sumarien amb un PP que vol desfer l'obra de govern dels últims anys i menys encara, que pacta amb Vox. "En cap cas el que passi dissabte tindrà res a veure amb la participació del PP si hi hem de participar nosaltres", va afirmar el portaveu Jordi Martí.



A poques hores de l'inici del ple, el PP no renuncia a donar suport a Collboni però mantenint el veto a Colau. Amb aquests vetos mutus, si no hi ha un canvi de guió d'última hora, qui sortirà investit de la sessió serà Trias, igual que fa 12 anys.