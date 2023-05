L'actriu Carme Elías rep la Medalla d'Or de l'Acadèmia del Cinema espanyol 2023

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha entregat la Medalla d'Or 2023 a Carme Elias per la seva extensa trajectòria "en papers difícils i de molta bellesa", des dels anys 70 fins a l'actualitat, treballant en pel·lícules i directors de diverses generacions. L'actriu va revelar fa poc més d'un any que pateix Alzheimer.

Durant l'acte d'homenatge a l'actriu catalana, celebrat dijous, l'Acadèmia va destacar la fusió entre la direcció i interpretació, "essencial" en la carrera cinematogràfica, teatral i televisiva de Carme Elías, que "s'obre en canal quan se sent acompanyada" per cineastes com Francesc Bellmunt, Pere Portabella, Isabel Coixet, Fernando Fernán-Gómez, Pedro Almodóvar, Javier Fesser, Carlos Vermut o Claudia Pinto. Elías va anunciar el març del 2022 que té Alzheimer.

Goya a millor actriu el 2009

Carme Elías va debutar al cinema amb La orgía, de Francesc Bellmunt. Després va continuar amb títols com Stico, Demasiado joven para morir viejo, El rey pasmado, Puente de Varsovia, Los peores años de nuestra vida, La flor de mi secreto, Pesadilla para un rico, Morir (o no), El año del diluvio, Los aires difíciles, Planes para mañana, Camino, pel·lícula amb la qual va rebre el Goya a millor actriu protagonista el 2009, i Quién té cantará.

Les seves darreres tres pel·lícules porten la signatura de la directora veneçolana Claudia Pinto: La distancia más larga, Las consecuencias i el documental, en producció, Aquí, ahora. El 2022, el Govern va distingir Elías amb la Creu de Sant Jordi.