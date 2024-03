L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, número dos de la llista dels Comuns pel 12-M

L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, acompanyarà Jéssica Albiach com a número dos de la candidatura de Catalunya en Comú per Barcelona de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, segons ha anunciat la formació. De 54 anys, Mijoler és alcalde de la seva ciutat des del 2019, quan va rellevar l'històric Lluís Tejedor.

La llista comptarà com a número tres amb l'advocat especialitzat en defensa dels drets humans Andrés García Berrio, que s'hi incorpora com a independent. Fins ara, García Berrio ha estat el co-director del Centre Irídia.

Susanna Segovia, David Cid, Núria Lozano i Enric Bárcena repeteixen a la proposta dels comuns, als números quatre, cinc, sis i set respectivament. L'exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos i l'exdiputada al Congrés Alícia Ramos ocupen la vuitena i novena posició, mentre que tanca els deu primers llocs l'exregidor de Vilafranca del Penedès Ramon Arnabat.

Pel que fa a la resta de demarcacions provincials, Yolanda López, diputada per Podem a la legislatura anterior, repetirà com a cap de llista pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. López va deixar fa uns mesos la formació lila després de ser expedientada per defensar la unitat amb Sumar i va unir-se als Comuns. El diputat al Congrés Eloi Badia i l'exregidora del Comú de Lleida Elena Ferre ho faran a Girona i Lleida, respectivament. Segons indica la formació, la candidatura encapçalada per Albiach ha estat aprovada per un 80% de vots a favor.