L’ANC xifra en 400.000 els inscrits a la manifestació de la Diada, que encara té trams per omplir

Un any més, l’11 de setembre viurà una mobilització massiva a Barcelona. A l’espera de comprovar el volum de la resposta ciutadana, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), organitzadora de la convocatòria, ha anunciat que quan falten poc més de 24 hores per a la cita ja hi ha 400.000 persones inscrites a la manifestació, que es farà a plaça Espanya i a cinc carrers adjacents a partir de les 17:14h. L’entitat que presideix Elisenda Paluzie també ha explicat a través d’un tuit que s’han venut 250.000 samarretes i que hi ha 1.200 autocars reservats per acudir a una mobilització que enguany té per lema “Objectiu Independència”.

També admet, però, que encara queden “alguns trams per omplir”. Segons el mapa interactiu que ofereix el portal de la Diada, ara mateix estan plens 12 dels 26 trams de l’acte, que discorrerà a la plaça Espanya, la Gran Via, l’Avinguda del Paral·lel, l’Avinguda Maria Cristina, i els carrers Tarragona i Creu Coberta. N’hi ha 11 més que estan “quasi plens” i, finalment, en queden tres que tenen una ocupació “alta”.



Mapa de l'ocupació dels trams de la Diada de l'11-S del 2019.

Resta per veure si l’11-S mantindrà la capacitat de mobilització dels anys precedents. Segons els recomptes del Departament d’Interior de la Generalitat, la manifestació més massiva va ser la del 2014, amb 1,8 milions de persones, seguida de la de 2013 -la Via Catalana- amb 1,6 milions, mentre que les del 2012 i 2015 es van situar en uns 1,4 milions. Menys concorregudes van ser les de 2017 i 2018, amb al voltant d’un milió cada una, mentre que la de 2016 va quedar-se en 875.000 persones i és, de moment, la menys massiva des que va arrencar el procés independentista.



D’altra banda, les previsions de mal temps han provocat que s’ajorni a dimecres l’acte institucional de la Diada, que es farà a la plaça Sant Jaume de la capital catalana. Amb el lema Tornarem, el Govern i el Parlament el volen dedicar als presos i exiliats polítics. El plantejament de l’acte ha provocat el rebuig d’una part de la cambra catalana i, de fet, un any més Ciutadans, PSC i PP no hi assistiran.