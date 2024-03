L'Assemblea 8M crida a "desbordar els carrers de feminismes"

L'Assemblea 8M ha fet una crida a "desbordar els carrers de feminismes" per denunciar totes les precarietats laborals, de violència i de drets que pateixen dones, lesbianes i trans. Ho ha indicat Natàlia Cámara, membre del col·lectiu, en una roda de premsa aquest dilluns on s'han presentat les mobilitzacions previstes per la jornada reivindicativa. Tot plegat coincideix amb la vaga general que han convocat CGT, Intersindical-CSC i IAC amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

En concret, l'espai planteja una mobilització per divendres a la tarda a Barcelona sota el lema Dones, lesbianes i trans dempeus contra les precarietats, les fronteres i els genocidis. La jornada també rebutjarà la llei d'estrangeria i el pacte europeu de migració. D'altra banda, pretén visibilitzar "el genocidi de Gaza" i exigir al Govern i l'Estat que demanin a Israel l'alto el foc.



La manifestació sortirà del Passeig de Gràcia a les sis de la tarda. Aquest espai vol reforçar el compromís d'assenyalar tres eixos de violència que pateixen les dones com són les precarietats, el règim de fronteres i els genocidis per tal que les "invisibles" puguin ser i existir. L'assemblea està formada per diferents organitzacions, grups i col·lectius de la lluita feminista.

L'objectiu és "donar visibilitat a totes les que són invisibles"

Natalia Camara ha explicat que l'objectiu és "donar visibilitat a totes les que són invisibles" i ha posat en valor "les tasques de cures que sostenen la vida de moltes persones i el conjunt del planeta". En aquest sentit, ha lamentat que aquestes feines "estiguin menystingudes i poc valorades" i ha dit que sovint suposen una "doble explotació".



En aquesta línia s'ha expressat Vania Arana, membre de les Kellys de Catalunya, que ha demanat "justícia social" i posar fi a la situació de precarietat que pateixen aquestes treballadores. Ha recordat que sovint estan "castigades" i són víctimes de l'externalització de contractes laborals amb condicions encara més precàries. Per la seva banda, Karina, portaveu de Sindillar, ha considerat que "no hi ha justícia feminista sense justícia per a les treballadores de la llar".

Paral·lelament, Janet, una integrant de Putes Llibertaries del Raval, ha reivindicat aquesta professió i ha manifestat que "el treball sexual també és treball". Alhora, ha criticat la violència institucional, els abusos de la patronal i la llei de llibertat sexual que "criminalitza" aquestes dones.



Paola Santos, del Movimiento de Regularización Ya, ha recordat que moltes dones trans i lesbianes també pateixen aquesta mena de situacions. Alhora, ha criticat l'actual Llei d'estrangeria i el pacte europeu d'immigració i asil que "legitima la mort de les persones que intenten arribar a Europa".

Per altra banda, Nur, portaveu de la Comunitat Palestina de Catalunya, ha denunciat les guerres i les estructures de govern que les propicien i ha avisat que la situació que s'està vivint a Gaza és un "genocidi televisat". Ha advertit que Gaza s'ha convertit "en la presó a l'aire lliure més gran del món" i ha carregat contra Israel: "Ha manllevat la vida i somnis de més de 30.000 palestins", ha indicat. Així, ha recordat que més de dos milions de persones han hagut de marxar de casa seva i que el 93% de la població es troba en "nivells crítics de fam". A més, ha assegurat que hi ha més de 8.000 palestines sota les runes.

"La barbàrie no s'atura amb bones paraules sinó amb accions concretes"

"La barbàrie no s'atura amb bones paraules sinó amb accions concretes", ha avisat la membre de la Comunitat Palestina que ha exigit als governs espanyol i català que demanin a Israel l'alto al foc. També ha reclamat la fi de la compravenda d'armes i tecnologia militar i que les institucions trenquin les relacions diplomàtiques amb aquest Estat.

Una mobilització totalment accessible

La protesta d'aquest 2024 arrencarà a les 18 hores als Jardinets de Gràcia, baixarà pel passeig de Gràcia, girarà a Ronda Sant Pere i acabarà a Arc de Triomf. Natalia Cámara ha explicat que enguany s'ha optat per aquest recorregut per garantir que la mobilització sigui el més inclusiva possible. Ha detallat que el traçat d'anys enrere, que incloïa el Passeig Sant Joan, dificultava l'accés per a persones amb mobilitat reduïda o cotxets. "A la capçalera hi haurà companyes del bloc de Feministes Anticapacitistes", ha comentat.

Fonts del departament de Treball han explicat que fins ara tres sindicats han registrat convocatòries de vaga pel proper 8 de març. En concret la CGT, Intersindical-CSC i IAC. Des de la Taula Intersindical, Rosario Calarza, ha fet una crida a secundar la vaga de forma massiva i ha lamentat que alguns sectors exigeixin serveis mínims. "Ens aturem per canviar el món", ha recordat.



A banda, el Sindicat d'Estudiants ha fet una crida a buidar les aules i omplir els carrers contra les desigualtats de gènere i la violència envers les dones. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a les 12 hores a la plaça de la Universitat.

Com d'altres anys, l'Assemblea ha creat una caixa de resistència per ajudar totes aquelles dones que vulguin fer vaga però no s'ho puguin permetre.