Les dones són el 75% del personal de la sanitat pública catalana, però no hi ocupen ni el 40% de càrrecs directius

El sector de la sanitat a Catalunya està altament feminitzat, ja que un 75% dels professionals del sistema sanitari públic català són dones. No obstant, aquesta presència de dones als hospitals i centres d'atenció primària no es veu reflectit en els llocs directius i de responsabilitat, encara monopolitzats pels homes. De fet, només el 37% dels principals càrrecs directius estan ocupats per dones.

Són dades presentades aquest dilluns pel Departament de Salut en el marc del Dia Internacional de la Dona, que se celebra aquest divendres. Es tracta d'un estudi sobre la representació per gènere en càrrecs directius al sistema públic de salut de Catalunya, en tots els nivells assistencials, de l'atenció primària a l'hospitalària passant per l'atenció intermèdia, a la salut mental i addiccions i altres àmbits com els laboratoris.

L'enquesta aporta informació detallada, inèdita i actualitzada -les dades corresponen a 31 de desembre del 2023- sobre els 140.000 llocs de treball a temps complet que hi ha a la sanitat catalana, amb 149.000 professionals. D'aquests, hi ha 8.015 llocs de comandament, un 62% dels quals són exercits per dones i un 38% per homes.

La representació de dones en posicions de comandament es redueix a mesura que augmenta la responsabilitat. El 71% de les coordinadores d'unitat són dones; un 65% són caps d'unitat, coordinadores de servei i supervisores; un 54% són cap d'àrea o servei; el 56% directores i finalment el 37%, l'escala més alta, són gerents o directores generals.

L'atenció primària, on hi ha més dones

Els àmbits assistencials en què les dones més s'apoderen en llocs de responsabilitat són sobretot l'atenció primària i comunitària (APiC), amb un 76% dels llocs de comandament exercits per dones, i l'atenció intermèdia, amb un 75%.

On aquest percentatge és menor és en posicions de gestió dels serveis corporatius, amb un 57% dels llocs de comandament ocupats per dones, i en l'àmbit hospitalari, amb un 58%. Aquests dos àmbits són els que tenen més posicions de direcció en el sistema sanitari: els hospitals concentren el 50% dels llocs de comandament de la sanitat catalana; els serveis corporatius, el 20%; l'atenció primària, el 17%.



Més llocs de lideratge per a dones

Durant la roda de premsa de presentació de l'estudi, la directora de Cures infermeres del Sistema de Salut de Catalunya i responsable de l'estudi, Carme Planas, ha parlat de la sobrerepresentació d'homes en llocs de comandament en un sector "molt feminitzat" com és el de la salut i ha evidenciat que més dones professionals no és "sinònim" ni "garantia" que ocupin més llocs de lideratge.

Amb l'objectiu de trencar aquest sostre de vidre, el Departament vol treballar ara per concretar accions que serveixin per identificar i eliminar les barreres que dificulten que les dones siguin seleccionades per a aquests càrrecs o que elles els acceptin, com més programes de formació en lideratge.

El Departament de Salut aspira a una representació equitativa de gènere en els llocs de direcció i farà ara un estudi qualitatiu per entendre les condicions de gènere que contribueixen a un major accés dels homes en les posicions de lideratge en el sector sanitari. Un dels condicionants és la distribució de les cures, que recauen sobretot en les dones.