L'associació 'Amnistia i Llibertat' impulsa una llei d’amnistia per als presos polítics

L’associació 'Amnistia i Llibertat' ha presentat una proposta de Llei d’Amnistia per als presos polítics amb la finalitat de resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. A l'acte de presentació hi han assistit el jurista i catedràtic en Dret Penal, Joan Queralt, les politòlogues Gemma Ubasart i Sònia Andolz i l’activista pels Drets Humans i expresident d’Amnistia Internacional a Catalunya, Xavier Burgués. És el primer pas d’una campanya que s’engegarà l’11 de setembre de recollida de signatures a Catalunya per demanar, a través del dret de petició, que es tramiti al Congrés dels Diputats la proposta de Llei d’Amnistia.



La proposta de Llei de regulació de l’amnistia recull "tots els fets d’intencionalitat política tipificats com a delictes o infraccions administratives o disciplinàries amb un mòbil de defensa de les llibertats públiques, els drets socials o la reivindicació del dret a l’autodeterminació i la independència de Catalunya", afirma l'associació en un comunicat.

La iniciativa ha estat redactada per juristes, professors i professores universitaris de Dret Constitucional i politòlegs. "Demostra que l’amnistia és possible, és una decisió que només depèn de la voluntat política", afirma. Durant l'acte que s'ha celebrat a l'Ateneu Barcelonès, Xavier Burgués ha posat èmfasi en la falta d’imparcialitat de la justícia espanyola: "El sistema judicial espanyol té una aparença estàndard, però això amaga una manca de neutralitat flagrant", ha denunciat.

En el seu torn, Gemma Ubasart ha celebrat la iniciativa i ha assegurat que "l'’amnistia hauria de ser el punt per posar el comptador a zero". Per a Sonia Andolz "l’amnistia es pot plantejar perquè hi ha pocs llocs al món on un Estat, que està reconegut com a democràtic, té gent a la presó per delictes tan antiquats i que no són de sang", fent referència al delicte de sedició pel qual han estat condemnats membres del Govern de Catalunya, la presidenta del Parlament i els líders de les entitats socials.



Per la seva banda, Joan Queralt ha explicat la llei d’Amnistia i ha recordat que l’amnistia és perfectament possible: "Només cal voluntat política". Pagès ha assegurat que l’associació lluita per l’amnistia per "retornar a la política un conflicte polític i per acabar amb la causa general contra l’independentisme".