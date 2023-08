L'Elèctrica Dharma reivindica "un barri on el canvi generacional sigui possible" en el pregó de la Festa Major de Sants

La Festa Major de Sants ha arrencat aquest dissabte amb un pregó reivindicatiu de la mà de la Companyia Elèctrica Dharma, la banda en actiu més antiga de Barcelona i de Catalunya i amb una forta vinculació al barri. Durant el discurs, que ha tingut lloc al balcó de la Casa del Mig del Parc de l'Espanya Industrial, han reclamat "un barri on el canvi generacional sigui possible" i han criticat el tancament de comerços de proximitat, els pisos turístics i el nou tanatori de Sants.



El grup ha criticat l'increment de pisos turístics al barri

Els membres del grup han fet un repàs de la història de "la Dharma", que ha anat canviat al llarg dels anys com ho ha fet el barri. Tanmateix, el músic Pep Rius ha subratllat que han vist "com la gent de Sants s'entossudeix a no perdre els seus valors ni la seva identitat" i que, per aquest motiu, hi seguien "molt arrelats". De fet, els dos músics que van crear la formació als anys 70, els germans Esteve i Josep Fortuny, eren santsencs.



Per la seva part, Carles Vidal ha dit que volen un barri on els "fills i filles no hagin de marxar contra la seva voluntat" i Lluís Fortuny ha explicat que la formació "són moltes coses que no agraden i que molesten", que les reivindiquen "tossudament" i que les han "après d'aquest barri".



Juntament amb ells també hi havia l'actual president de la Federació de Festa Major, Toni Devesa, i la regidora del districte, Raquel Gil, qui ha agraït la tasca de les comissions dels carrers i ha fet una crida a tenir unes festes lliures de violències.

12 carrers guarnits, un més que el 2022

Amb el retorn a la competició del carrer Galileu, enguany la xifra de carrers guarnits s'eleva fins als dotze. La resta de participants són: Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, l'espai conjunt format per la plaça de la Farga i el carrer de Rossend Arús, Finlàndia, Guadiana, Papin, Robrenyo, Sagunt, Valladolid, Vallespir de Dalt i Vallespir de Baix.



Durant aquests dies i fins a l'últim minut abans del pregó, els membres de les comissions treballaven per enllestir les decoracions dels respectius carrers abans de l'arribada del jurat. El vencedor es farà públic el dimarts 22 d'agost a les 19.30 h al parc de l'Espanya Industrial.