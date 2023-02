L'escriptor cubà Leonardo Padura guanya el Premi Pepe Carvalho 2023

L'escriptor cubà Leonardo Padura ha guanyat el Premi Pepe Carvalho 2023 del Festival BCNegra. El jurat destacat que Padura és "una de les veus més prominents de la literatura llatinoamericana actual i és una veu compromesa tant amb la literatura com amb Cuba".

El tribunal ha considerat que parla de Cuba i també de tots nosaltres des d'una visió "crítica i realista, abocada al pessimisme". Això no obstant, tanmateix, mostra "la capacitat humana per a la dignitat, la bellesa i, especialment, l'amistat".

Cuba és "la gran protagonista de les seves obres, sigui en les seves novel·les policials o en les històriques, gèneres entre els quals es mou magistralment, que hibrida i transforma, per bastir una obra tant cubana com universal". I destaca que l'autor "no busca la comoditat dels camins fàcils ni tampoc s'acomoda. Perquè és, parafrasejant el títol de la seva darrera novel·la, un home decent, un escriptor decent".

Els membres del tribunal del guardó també celebren que es concedeixi el premi Pepe Carvalho al creador de Mario Conde. Es tracta del carismàtic protagonista de fins ara nou novel·les, hereu, o fins i tot, germà caribeny del personatge de Manuel Vázquez Montalbán.

El jurat del Premi Pepe Carvalho està integrat per Carlos Zanón, com a president, i per Anna Abella, Lilian Neuman, Esteve Riambau, Rosa Ribas i Daniel Vázquez Sallés com a vocals. L'acte de lliurament del Premi Pepe Carvalho 2023 a Leonardo Padura tindrà lloc el pròxim dijous a les 18 hores, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

La trajectòria de Leonardo Padura

Abans de rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2015 pel conjunt de la seva obra, aquest escriptor nascut a l'Havana l'any 1955 ja havia aconseguit el reconeixement internacional. L'acrediten les seves novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde.

Es tracta de títols com Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Mácaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La niebla de ayer, Cola de serpiente, La transparencia del tiempo i Personas decentes. Les obres han estat traduïdes a nombrosos idiomes i mereixedores de premis com el Cafè Gijón, el Dashiell Hammett, el Premi de les Illes 2000, el Brigada 21 o el Premi de Novel·la Històrica Bàrcino.

Alhora, és l'autor de La novela de mi vida; El hombre que amaba a los perros, Premi de la Crítica a Cuba, premi Francesco Gelmi di Caporiacco, Carbet del Carib, Prix Initiales i Prix Roger Caillois; Herejes, Premi de Novel·la Històrica Ciutat de Saragossa, Como polvo en el viento; del llibre de relats Aquello estaba deseando ocurrir. També de la novel·lització de Retorno a Ítaca, així com dels assajos reunits a Agua por todas partes i del reportatge sobre la música llatina Los rostros de la salsa.

Els altres guanyadors del Pepe Carvalho

El premi Pepe Carvalho, que es lliura cada any durant la celebració del Festival BCNegra, rememora un personatge cabdal en el renaixement de la novel·la negra europea i el seu creador, l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán. Fins al moment, han rebut el premi Don Winslow (2022), Joyce Carol Oates (2021), Juan Madrid (2020), Claudia Piñeiro (2919), James Ellroy (2018), Dennis Lehane (2017), Donna Leon (2016), Alicia Giménez Bartlett (2015), Andrea Camilleri (2014), Maj Sjöwall (2013), Petros Màrkaris (2012), Andreu Martín (2011), Ian Rankin (2010), Michael Connelly (2009), P. D. James (2008), Henning Mankell (2007) i Francisco González Ledesma (2006).