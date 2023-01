Totes les novetats del 18è festival BCNegra, dedicat a "la doble vida" d'un mateix personatge literari

El BCNegra arriba a la majoria d'edat. La 18a edició del Festival Internacional de Novel·la Negra de Barcelona tindrà lloc del 6 al 12 de febrer i girarà al voltant del concepte "la doble vida" (o cara) d'un mateix personatge, un tema que bona part dels autors convidats enguany han tocat en les seves obres, ja sigui un espia, assassí, adúlter, malalt mental, somiador o un famós rere una màscara.

El Molino i els Aribau Multicines seran els escenaris principals del BCNegra 2023, que comptarà amb la participació de grans figures del panorama literari internacional, com Leonardo Padura, Claudia Piñeiro, Petros Márkaris o Tahar Ben Jelloun, i local, com Núria Cadenes, Ray Loriga o Dolores Redondo. En total, hi participaran 125 autors i autores i es desenvoluparan una vuitantena d'activitats, com sessions de cinema, rutes literàries i clubs de lectura. Així ho ha anunciat el comissari del festival Paco Camarassa durant la presentació del cartell d'aquesta edició.

El festival s'inaugurarà amb l'anunci del Premi Carvalho 2023. L'escriptora Claudia Piñeiro, que el va rebre el 2019, donarà el nom del guanyador o guanyadora. La cerimònia de lliurament tindrà lloc tres dies després, el dijous 9 de febrer a les 18:00 hores al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Enguany també es faran homenatges a l'escriptor italià Leonardo Sciascia, i al personatge John Blacksad.

Música, teatre i cinema

La nota musical del BCNegra la posarà enguany Albert Pla, que oferirà un concert on repassarà el seu repertori més "fosc i més negre", el 6 de febrer a El Molino.

També hi haurà tres espectacles teatrals: Judici teatral: I el culpable és...., un judici amb actors, darrer del qual s'amaguen professionals de la justícia i de l'escriptura; Mossos: Investigació criminal, la ja habitual performance d'agents de la divisió de la Policia Científica del cos de Mossos d'Esquadra, que ensenyaran en directe com treballen i de quines eines científiques i tecnològiques disposen per arribar a la solució d'un crim; i Monòleg: La més bella del mó, una peça de creació amb dramatúrgia d'Ada Castells, direcció escènica de Ferran Utzet, i representada per l'actriu Padi Padilla

El cinema també estarà present al BCNegra 2023. Al Aribau Multicines es projectaran dos films, Stockholm i Carretera perdida, i tres pel·lícules a la Filmoteca de Catalunya: Vientos de La Habana, Cadaveri eccellenti i Une affaire d'État.

D'altra banda, un cop més, Filmin se suma al festival amb dos projectes. Per una banda, dissenyarà una llista de pel·lícules amb el doppleganger com a eix central i, per una altra, una selecció de pel·lícules vinculades al noir, per als seus usuaris.

Rutes literàries i clubs de lectura

Com no podia ser d'una altra manera, també hi haurà rutes literàries per resseguir les empremtes dels protagonistes de la novel·la negra. Enguany, la ruta l'ha dissenyat l'escriptor i poeta Xavier Theros a partir del seu llibre La fada negra (Premi Josep Pla 2017), una ficció ambientada en els escenaris més bruts i claustrofòbics de la Barcelona de mitjan segle XIX. Per últim, s'han organitzat tres sessions obertes de clubs de lectura que permetran aprofundir en els llibres de la mà de les seus autors.