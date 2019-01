L'Esquerra Independentista i l'ANC fan una crida a mobilitzar-se davant un "operatiu polític" per "atemorir" l'independentisme

L'Esquerra Independentista (EI), juntament amb l'ANC, ha comparegut per denunciar l'operació repressiva portada a terme aquest dimecres per la Policia Nacional a les comarques gironines i que, segons la seva interpretació, respon a la voluntat "d'atemorir" l'independentisme i desmobilitzar-lo a les portes de l'inici del judici de l'1-O al Tribunal Suprem. En una roda de premsa celebrada a la seu de la CUP, els diferents portaveus de les organitzacions de l'EI han fet una crida a la mobilització com a resposta als "abusos policials" d'aquesta jornada.



La diputada de la CUP Maria Sirvent ha qualificat la situació d'avui, amb 16 detinguts confirmats, de "molt greu" i "absolutament intolerable". "No podem ni volem tolerar aquesta dinàmica repressiva i aquesta vulneració dels drets civils, socials i polític", ha afegit la diputada per a qui l'actuació "ens recorda la imminència de l'inici dels judicis contra el dret a l'autodeterminació". En aquest sentit, Sirvent ha recalcat que la campanya Alcem-nos, que es va presentar al desembre, pretén que hi hagi una mobilització permanent des del primer dia del judici al Suprem i, per tant, ha fet una crida a posar-la en marxa sense deixar-se atemorir per la repressió.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha comentat que la "repressió [de l'Estat] busca acabar amb un moviment pacífic i democràtic per la independència de Catalunya" iha denunciat el que considera una "vulneració flagrant de la llibertat d'expressió i manifestació que afecta arreu" i els "abusos policials i les vulneracions de garanties processals que les detencions d'avui evidencien", ja que s'han fet de manera "arbitrària" i sense ordre judicial. Així mateix, ha apostat per "girar contra l'Estat" la causa judicial contra l'autodeterminació.



Entre els detinguts hi ha militants de la CUP, l'ANC, l'organització juvenil La Forja, la Intersindical, l'organització juvenil La Forja i el SEPC. Segons el portaveu d'Alerta Solidària, Xavi Pellicer, l'origen de l'operació és una denúncia d'Adif per l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona el passat 1 d'octubre, en el primer aniversari del referèndum de l'1-O. La denúncia va caure al jutjat d'instrucció número 4 de Girona, que va instar la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra a investigar els fets, però finalment la Policia Nacional "sense cap mandat judicial" avui ha decidit portar a terme les detencions i irrompre a diversos domicilis.

"És un operatiu polític que pretén perseguir i criminalitzar la mobilització social i política entorn de l'independentisme", ha afegit Pellicer, que ha demanat responsabilitats a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i, en darrera instància, el president estatal, Pedro Sánchez. També ha qüestionat el paper de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra i ha preguntat si el Departament d'Interior en sabia res de l'operatiu d'avui.



"Ens trobem, cada vegada de forma més quotidiana, amb diferents tipus de violència, la de l’Estat i la de la ultradreta, dos tipus d’encaputxats, uns que actuen de matinada o de dia i uniformats o de paisà, i uns altres que actuen de nit contra la població. Totes dues violències actuen amb plena impunitat", adverteix un manifest de la campanya Alcem-nos.